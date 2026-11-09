Trabzon'un 2, Van'ın 6 ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 10:16
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 10:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Trabzon'un 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.
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2 ilimizde kar tatili! Eğitime 1 gün ara verildi
Trabzon'un 2, Van'ın 6 ilçesinde kar nedeniyle taşımalı eğitime bir gün ara verildi.
Çaldıran Kaymakamlığından yapılan açıklamada, Meteoroloji Bölge Müdürlüğünden alınan değerlendirmeler doğrultusunda ilçede etkisini sürdüren kar, buzlanma ve tipi nedeniyle 9 Kasım Pazartesi günü taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.
Muradiye, Tuşba, İpekyolu, Gürpınar ve Erciş kaymakamlıklarından yapılan açıklamalarda da yoğun kar, tipi ve buzlanma riski nedeniyle taşımalı eğitime 1 gün ara verildiği duyuruldu.
Trabzon'un 2 ilçesinde taşımalı eğitime 1 gün ara verildi
Kentin yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı yaşamı olumsuz etkiledi.
Yetkililerden alınan bilgiye göre, kar ve olumsuz hava koşulları nedeniyle Tonya ve Şalpazarı ilçelerinde taşımalı eğitim yarın yapılamayacak.
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