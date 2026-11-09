Adalet Bakanı Gürlek: Fon iadesi 32,5 milyar lirayı aştı
Adalet Bakanı Gürlek: Fon iadesi 32,5 milyar lirayı aştı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan "gönüllü iade hesabı"na şu ana kadar 32,5 milyar lira iade yapıldığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:15
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 23:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında TMSF bünyesinde oluşturulan "gönüllü iade hesabı"na bugüne kadar 32,5 milyar lira yatırıldığını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Gürlek; aralarında BDDK, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta ve Takasbank gibi kritik kurumlarda görev yapmış üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 120 kişinin tutuklandığını, yüzlerce gerçek ve tüzel kişinin mal varlığına ise tedbir konulduğunu belirtti.
Fahiş kazanç sağlayanların MKK, Borsa İstanbul ve SPK kayıtları üzerinden tespit edilerek işlem yapıldığını ifade eden Bakan, görüşmeler sırasında kendisine eleştirilerde bulunan Milletvekili Bülent Tezcan ile de sert bir polemik yaşadı.
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Adalet Bakanı Gürlek: Fon iadesi 32,5 milyar lirayı aştı
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bünyesinde oluşturulan "gönüllü iade hesabı"na şu ana kadar 32,5 milyar lira iade yapıldığını bildirdi.
Adalet Bakanı Akın Gürlek, fon soruşturmaları kapsamında TMSF bünyesinde oluşturulan "gönüllü iade hesabı"na bugüne kadar 32,5 milyar lira yatırıldığını açıkladı. TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'ndaki bütçe görüşmelerinde konuşan Gürlek; aralarında BDDK, Borsa İstanbul, Türkiye Sigorta ve Takasbank gibi kritik kurumlarda görev yapmış üst düzey yöneticilerin de bulunduğu 120 kişinin tutuklandığını, yüzlerce gerçek ve tüzel kişinin mal varlığına ise tedbir konulduğunu belirtti.
Fahiş kazanç sağlayanların MKK, Borsa İstanbul ve SPK kayıtları üzerinden tespit edilerek işlem yapıldığını ifade eden Bakan, görüşmeler sırasında kendisine eleştirilerde bulunan Milletvekili Bülent Tezcan ile de sert bir polemik yaşadı.
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