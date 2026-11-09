Erdoğan'dan kabine sonrası açıklama: İzmir'de can kaybı 16'ya yükseldi
Erdoğan'dan kabine sonrası açıklama: İzmir'de can kaybı 16'ya yükseldi
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Erdoğan, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını belirterek olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 19:35
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 19:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, İzmir'deki fabrika patlaması, ekonomi, ihracat, turizm, Terörsüz Türkiye süreci ve fon sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin son can kaybı ve yaralı sayılarını paylaşırken, olayın bütün yönleriyle araştırılacağını bildirdi.
İzmir'deki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'deki patlamada 16 kardeşimiz hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum."
Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
Erdoğan, olayın ardından ilgili bakanların bölgeye gittiğini belirterek patlamanın nedenlerinin ve olası ihmallerin araştırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır."
Erdoğan, Enerji ve İçişleri bakanlarının olay yerine intikal ettiğini de bildirdi.
Kabine toplantısında ekonomi ve dış politika ele alındı
Kabine toplantısında Türkiye'nin gündemindeki gelişmelerin değerlendirildiğini belirten Erdoğan, özellikle dış politika ve bölgesel gelişmeler üzerinde durduklarını ifade etti.
Türkiye'nin çevresindeki istikrarsızlıklara rağmen ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, ihracat ve turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre, ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolar oldu. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracat ise 285,6 milyar dolara yükseldi.
Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 8,8 artarak 18,6 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, savunma ve havacılık ihracatının ekim ayında yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
"Ekonomide asıl büyük şahlanış Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde olacak"
Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik etkilerine de değindi.
Sürecin başarıyla tamamlanması durumunda turizm ve ihracat başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerde olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde yapacağız."
Erdoğan, sürecin ekonomik faydalarından Türkiye'nin 81 ilinin yararlanacağını belirtti.
Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uzatıldı
Kabine toplantısının ardından turizm sektörüne yönelik alınan kararları da açıklayan Erdoğan, nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Erdoğan, Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere sağlanan çalışan desteğinin de 2028 yılına kadar devam edeceğini bildirdi.
Turizm ve ihracattaki artışların sektör çalışanlarının katkıları ve hükümetin uyguladığı destek politikalarıyla gerçekleştiğini ifade etti.
Erdoğan'dan fon sorununa ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon sorununa ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek ilgili bakanlıkların ve kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fon sorununu çok yakından takip ediyoruz. İnşallah bunu adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız düzenli açıklamaları yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz."
Vatandaşların haklarının korunması konusunda taviz verilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, kamuoyundan yürütülen çalışmalara güvenmesini istedi.
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Erdoğan'dan kabine sonrası açıklama: İzmir'de can kaybı 16'ya yükseldi
umhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenlerin sayısının 16'ya yükseldiğini duyurdu. Erdoğan, 2'si ağır 13 kişinin yaralandığını belirterek olayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Ankara'da gerçekleştirilen Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplantısı sona erdi. Toplantının ardından kameraların karşısına geçen Erdoğan, İzmir'deki fabrika patlaması, ekonomi, ihracat, turizm, Terörsüz Türkiye süreci ve fon sorununa ilişkin açıklamalarda bulundu.
Erdoğan, İzmir'in Aliağa ilçesinde bulunan HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'ndaki patlamaya ilişkin son can kaybı ve yaralı sayılarını paylaşırken, olayın bütün yönleriyle araştırılacağını bildirdi.
İzmir'deki patlamada can kaybı 16'ya yükseldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'de meydana gelen patlamada 16 kişinin hayatını kaybettiğini, 2'si ağır olmak üzere 13 kişinin yaralandığını açıkladı.
Hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dileyen Erdoğan, şu ifadeleri kullandı:
"İzmir'deki patlamada 16 kardeşimiz hayatını kaybetti, 2'si ağır 13 kişi yaralandı. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Kederli ailelerine taziyelerimi sunuyorum."
Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı
Erdoğan, olayın ardından ilgili bakanların bölgeye gittiğini belirterek patlamanın nedenlerinin ve olası ihmallerin araştırılacağını söyledi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Patlamayla ilgili adli ve idari soruşturma başlatıldı. Milletçe yüreğimizi yakan bu acı olayın neden ve nasıl yaşandığı, kimlerin ihmali olduğu, kimlerin sorumluluğu olduğu ortaya çıkarılacaktır."
Erdoğan, Enerji ve İçişleri bakanlarının olay yerine intikal ettiğini de bildirdi.
Kabine toplantısında ekonomi ve dış politika ele alındı
Kabine toplantısında Türkiye'nin gündemindeki gelişmelerin değerlendirildiğini belirten Erdoğan, özellikle dış politika ve bölgesel gelişmeler üzerinde durduklarını ifade etti.
Türkiye'nin çevresindeki istikrarsızlıklara rağmen ekonomik faaliyetlerini sürdürdüğünü söyleyen Erdoğan, ihracat ve turizm verilerine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Erdoğan ekim ayı ihracat rakamlarını açıkladı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, ekim ayında ihracatın geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 8,1 artarak 25,9 milyar dolara ulaştığını bildirdi.
Erdoğan'ın paylaştığı verilere göre, ocak-ekim döneminde ihracat yüzde 5,5 artışla 236,8 milyar dolar oldu. Ekim ayında yıllıklandırılmış ihracat ise 285,6 milyar dolara yükseldi.
Orta ve yüksek teknolojili ürün ihracatının yüzde 8,8 artarak 18,6 milyar dolara ulaştığını belirten Erdoğan, savunma ve havacılık ihracatının ekim ayında yüzde 61 artışla 1 milyar 140 milyon dolar olarak gerçekleştiğini açıkladı.
"Ekonomide asıl büyük şahlanış Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde olacak"
Erdoğan, Terörsüz Türkiye sürecinin ekonomik etkilerine de değindi.
Sürecin başarıyla tamamlanması durumunda turizm ve ihracat başta olmak üzere ekonomik faaliyetlerde olumlu sonuçlar beklediklerini ifade eden Erdoğan, şunları söyledi:
"Türkiye olarak ekonomide asıl büyük şahlanışı Terörsüz Türkiye süreci başarıya erdiğinde yapacağız."
Erdoğan, sürecin ekonomik faydalarından Türkiye'nin 81 ilinin yararlanacağını belirtti.
Konaklama vergisi indirimi bir yıl daha uzatıldı
Kabine toplantısının ardından turizm sektörüne yönelik alınan kararları da açıklayan Erdoğan, nisan ayında başlatılan konaklama vergisi indiriminin bir yıl daha uzatıldığını duyurdu.
Erdoğan, Turizm Bakanlığı işletme belgeli tesislere sağlanan çalışan desteğinin de 2028 yılına kadar devam edeceğini bildirdi.
Turizm ve ihracattaki artışların sektör çalışanlarının katkıları ve hükümetin uyguladığı destek politikalarıyla gerçekleştiğini ifade etti.
Erdoğan'dan fon sorununa ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanı Erdoğan, fon sorununa ilişkin gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirterek ilgili bakanlıkların ve kurumların çalışmalarını sürdürdüğünü söyledi.
Erdoğan, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Fon sorununu çok yakından takip ediyoruz. İnşallah bunu adım adım hal yoluna koyuyoruz. İlgili bakanlarımız ve kurumlarımız düzenli açıklamaları yapıyorlar. Biz de meseleyi çok sıkı bir şekilde takip ediyoruz."
Vatandaşların haklarının korunması konusunda taviz verilmeyeceğini ifade eden Erdoğan, kamuoyundan yürütülen çalışmalara güvenmesini istedi.
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