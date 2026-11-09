Hürmüz'ün 8 milyar dolar karşılığında açılacağı iddiası
Hürmüz'ün 8 milyar dolar karşılığında açılacağı iddiası
İran, dondurulmuş varlıklarından 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasına yönelik müzakereler yürütüldüğü iddialarını yalanladı.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 23:22
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 23:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İran, dondurulmuş 8 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nı ulaşıma açacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, müzakereler için aralarında yaptırımların ve deniz ablukasının kaldırılmasının da bulunduğu 7 temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi.
ABD Başkanı Trump'ın Katar aracılığıyla bu teklifi görüşeceği öne sürülürken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in ABD'yi İran ile ucu açık bir savaşa çekmeye çalıştığı uyarısında bulundu.
Bu diplomatik gerilimin gölgesinde İran devlet televizyonu, son 10 gün içinde Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış rotaları kullanan veya takip sistemlerini kapatan en az 11 tankerin hedef alındığını, Devrim Muhafızları'nın ise "düşman" gemilerinin seyir sistemlerine müdahale ederek geçişlerini engellediğini duyurdu.
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Hürmüz'ün 8 milyar dolar karşılığında açılacağı iddiası
İran, dondurulmuş varlıklarından 8 milyar doların serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nın trafiğe açılmasına yönelik müzakereler yürütüldüğü iddialarını yalanladı.
İran, dondurulmuş 8 milyar dolarlık varlığının serbest bırakılması karşılığında Hürmüz Boğazı'nı ulaşıma açacağı yönündeki iddiaları yalanlayarak, müzakereler için aralarında yaptırımların ve deniz ablukasının kaldırılmasının da bulunduğu 7 temel şartın yerine getirilmesi gerektiğini bildirdi.
ABD Başkanı Trump'ın Katar aracılığıyla bu teklifi görüşeceği öne sürülürken, İran Meclis Başkanı Muhammed Bakır Kalibaf, İsrail'in ABD'yi İran ile ucu açık bir savaşa çekmeye çalıştığı uyarısında bulundu.
Bu diplomatik gerilimin gölgesinde İran devlet televizyonu, son 10 gün içinde Hürmüz Boğazı'nda onaylanmamış rotaları kullanan veya takip sistemlerini kapatan en az 11 tankerin hedef alındığını, Devrim Muhafızları'nın ise "düşman" gemilerinin seyir sistemlerine müdahale ederek geçişlerini engellediğini duyurdu.
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