Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme
Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme
Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İkisi tutuklu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Aradan geçen 11 yılın ardından dosyanın yeniden ele alınmasında HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve 2026 yılında elde edilen yeni deliller etkili oldu. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte saldırıya ilişkin yargılama sürecinin başlamasının önü açıldı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:35
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 18:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Dosyada yer alan 5 şüpheliden 2'sinin tutuklu olduğu belirtildi.
İddianamede şüphelilerin saldırıyı birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri yönünde değerlendirmelere yer verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan 12 klasörlük delil dosyası da mahkemeye sunuldu.
İddianamenin kabul edilmesi, şüphelilere yöneltilen suçlamaların mahkeme tarafından yargılama konusu yapılması anlamına geliyor. Şüphelilerin cezai sorumluluklarına ilişkin karar ise yargılama sonucunda verilecek.
Fenerbahçe otobüsüne saldırı nasıl gerçekleşti?
Olay, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından meydana geldi. Sarı-lacivertli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan 53 DE 618 plakalı otobüs, Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki viyadük mevkisinden geçtiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda otobüs şoförü Ufuk K. sol şakağından ağır yaralandı. Şoförün yaralanmasına rağmen aracı kontrollü biçimde durdurmayı başarması, otobüsün şarampole yuvarlanması veya denize düşmesi ihtimalini önledi.
Saldırı sırasında otobüste Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet üyeleri de bulunuyordu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada saldırının gerçekleştirildiği bölge ve çevresinde delil toplama çalışmaları yapıldı.
Saldırıda kullanılan av tüfeği derede bulundu
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği ele geçirildi. Üzerinde "Zafire" ibaresi bulunan 12 kalibre çift namlulu av tüfeği, olay yerinden yaklaşık 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi içerisinde bulundu.
Tüfekle birlikte patlamış kartuşlar da delil olarak toplandı. Silah ve olay yerinden elde edilen bulgular, saldırıya ilişkin soruşturma dosyasına dahil edildi.
2020'de verilen karar yeni delillerle kaldırıldı
Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma sürecinde 2020 yılında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Ancak dosya, daha sonra elde edilen bulgular doğrultusunda yeniden incelemeye alındı.
Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri üzerinden kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Telefon iletişim kayıtları ile olayın gerçekleştiği bölgedeki teknik veriler yeniden değerlendirildi.
2026 yılında elde edilen yeni delillerin ardından önceki takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma genişletildi. Yapılan incelemeler sonucunda 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
12 klasörlük delil dosyası mahkemeye sunuldu
İddianamede, saldırının şüpheliler tarafından ortak hareket edilerek ve önceden planlanarak gerçekleştirildiği yönündeki savcılık değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller 12 klasörlük dosyada bir araya getirildi.
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Fenerbahçe otobüsüne saldırı dosyasında yeni gelişme
Fenerbahçe takım otobüsüne 4 Nisan 2015 tarihinde Trabzon'da düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir aşamaya geçildi. İkisi tutuklu 5 şüpheli hakkında hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edildi. Aradan geçen 11 yılın ardından dosyanın yeniden ele alınmasında HTS kayıtları, baz istasyonu verileri ve 2026 yılında elde edilen yeni deliller etkili oldu. İddianamenin kabul edilmesiyle birlikte saldırıya ilişkin yargılama sürecinin başlamasının önü açıldı.
Fenerbahçe futbol takımını taşıyan otobüse yönelik silahlı saldırıyla ilgili yürütülen soruşturmada hazırlanan iddianame kabul edildi. Dosyada yer alan 5 şüpheliden 2'sinin tutuklu olduğu belirtildi.
İddianamede şüphelilerin saldırıyı birlikte ve önceden planlayarak gerçekleştirdikleri yönünde değerlendirmelere yer verildi. Soruşturma kapsamında hazırlanan 12 klasörlük delil dosyası da mahkemeye sunuldu.
İddianamenin kabul edilmesi, şüphelilere yöneltilen suçlamaların mahkeme tarafından yargılama konusu yapılması anlamına geliyor. Şüphelilerin cezai sorumluluklarına ilişkin karar ise yargılama sonucunda verilecek.
Fenerbahçe otobüsüne saldırı nasıl gerçekleşti?
Olay, 4 Nisan 2015 tarihinde Çaykur Rizespor ile Fenerbahçe arasında oynanan karşılaşmanın ardından meydana geldi. Sarı-lacivertli futbolcuları ve teknik heyeti taşıyan 53 DE 618 plakalı otobüs, Trabzon'un Sürmene ilçesine bağlı Soğuksu Mahallesi'ndeki viyadük mevkisinden geçtiği sırada silahlı saldırıya uğradı.
Av tüfeğiyle gerçekleştirilen saldırıda otobüs şoförü Ufuk K. sol şakağından ağır yaralandı. Şoförün yaralanmasına rağmen aracı kontrollü biçimde durdurmayı başarması, otobüsün şarampole yuvarlanması veya denize düşmesi ihtimalini önledi.
Saldırı sırasında otobüste Fenerbahçeli futbolcular ile teknik heyet üyeleri de bulunuyordu. Olayın ardından başlatılan soruşturmada saldırının gerçekleştirildiği bölge ve çevresinde delil toplama çalışmaları yapıldı.
Saldırıda kullanılan av tüfeği derede bulundu
Soruşturma kapsamında yapılan incelemelerde saldırıda kullanıldığı belirlenen av tüfeği ele geçirildi. Üzerinde "Zafire" ibaresi bulunan 12 kalibre çift namlulu av tüfeği, olay yerinden yaklaşık 130 metre uzaklıktaki Devran Deresi içerisinde bulundu.
Tüfekle birlikte patlamış kartuşlar da delil olarak toplandı. Silah ve olay yerinden elde edilen bulgular, saldırıya ilişkin soruşturma dosyasına dahil edildi.
2020'de verilen karar yeni delillerle kaldırıldı
Fenerbahçe otobüsüne yönelik saldırıyla ilgili soruşturma sürecinde 2020 yılında ek kovuşturmaya yer olmadığına dair karar verilmişti. Ancak dosya, daha sonra elde edilen bulgular doğrultusunda yeniden incelemeye alındı.
Soruşturma kapsamında HTS kayıtları ve baz istasyonu verileri üzerinden kapsamlı çalışmalar yürütüldü. Telefon iletişim kayıtları ile olayın gerçekleştiği bölgedeki teknik veriler yeniden değerlendirildi.
2026 yılında elde edilen yeni delillerin ardından önceki takipsizlik kararı kaldırıldı ve soruşturma genişletildi. Yapılan incelemeler sonucunda 5 şüpheli hakkında iddianame hazırlandı.
12 klasörlük delil dosyası mahkemeye sunuldu
İddianamede, saldırının şüpheliler tarafından ortak hareket edilerek ve önceden planlanarak gerçekleştirildiği yönündeki savcılık değerlendirmesine yer verildi. Soruşturma kapsamında toplanan deliller 12 klasörlük dosyada bir araya getirildi.
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