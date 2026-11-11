Anlaşma yapıldı! Kardeş ülkenin nadir elementlerine Türkiye dokunuşu
Anlaşma yapıldı! Kardeş ülkenin nadir elementlerine Türkiye dokunuşu
Türkiye ile Özbekistan arasında nadir toprak elementlerinin işlenmesine yönelik iş birliği hayata geçiriliyor. OSTİM'in model ve desteğiyle yürütülecek proje, Özbekistan'ın nadir toprak elementlerini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürecek projenin, OSTİM modeli ve desteğiyle devreye alındığını bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 12:00
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 12:00
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği farklı alanlarda devam ediyor.
İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine destek veren kurumlar arasında yer alan OSTİM, Taşkent'te inşa edilen Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi'nin temel yürütücüsü konumunda.
Söz konusu çalışmadan duyulan memnuniyet yeni işbirliklerini beraberinde getirirken OSTİM'in organize sanayi modeli Özbekistan'da örnek uygulama haline geldi.
Bu kapsamda nadir toprak elementlerinin işlenmesini sağlayacak OSB'lere yönelik de anlaşma yapıldı.
OSTİM ile Özbekistan Teknik Metaller Kurumu (TMK), nadir toprak elementlerini yüksek teknoloji ürünlerine dönüştürecek OSB'lerin planlanmasına yönelik sözleşme imzaladı.
Sözleşme kapsamında OSTİM, nadir toprak elementlerini işleyecek OSB'lerin konseptlerinin belirlenmesi ve master planlarının yapılmasında görev üstlendi.
"Future Metals Technoparks" olarak da bilinen proje kapsamında OSTİM'in sunduğu destekle 3 bölgede 100 hektardan fazla alanın altyapısı yatırım için hazırlandı.
- "NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ankara'nın öncü sanayi bölgesi olan OSTİM'in, Türkiye'nin OSB sisteminde başarıyla öne çıkan ve globalleşen bir model olduğunu ifade etti.
Bugüne kadar 20'den fazla ülkenin OSTİM modelini uygulamak istediğini ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Aydın, Özbekistan'da ilk olarak Ohangaron Tech Sanayi Bölgesi'nin kuruluş süreçlerinde planlama, fizibilite raporlarının hazırlanması ve mevzuat geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti verildiğini kaydetti.
Aydın, Özbekistan'da bu çalışmadan duyulan memnuniyet ve güven sayesinde Özbek-Türk OSB'nin kurulması görevinin de OSTİM'e verildiğini hatırlatarak "Bölgede Türkiye'nin önemli şirketlerinden HEKTAŞ ve EVYAP da yatırımcı olarak yer almıştır. Özbekistan'da sanayileşme paradigması değişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Başarılı projeler sonrası TMK'nin de sanayileşme çalışmalarında OSTİM modelini gündeme aldığını belirten Aydın, şunları kaydetti:
"Özbekistan'ın yaklaşık 3 trilyon dolarlık mineral zenginliğini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürme stratejisi TMK tarafından yürütülüyor. TMK'nin OSTİM modeliyle kurulmasını kararlaştırdığı Future Metals Technoparks projesi kapsamında Chirchiq, Ohangaron ve Nurobod'da 100 hektardan fazla yatırıma hazır altyapıya sahip alanlar başarıyla hayata geçirildi. OSTİM Teknopark da TMK tarafından kurulan R&D Park'ın konsept, tasarım ve organizasyon modellerinin geliştirilmesi süreçlerinde danışman kurum olarak yer aldı. Nadir toprak elementleri, yüksek teknoloji üretimi için çok önemli. Nadir toprak elementlerine, Türkiye'de elektronik, savunma ve havacılık gibi alanlarda yüksek teknoloji üreten pek çok kurum ve kuruluş ihtiyaç duyuyor. TMK'yi Türkiye'de OSTİM'in yüksek teknoloji üretim networküyle de buluşturacağız, bu alanda işbirliğimiz sürecek."
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Anlaşma yapıldı! Kardeş ülkenin nadir elementlerine Türkiye dokunuşu
Türkiye ile Özbekistan arasında nadir toprak elementlerinin işlenmesine yönelik iş birliği hayata geçiriliyor. OSTİM'in model ve desteğiyle yürütülecek proje, Özbekistan'ın nadir toprak elementlerini yüksek katma değerli ürünlere dönüştürecek projenin, OSTİM modeli ve desteğiyle devreye alındığını bildirdi.
Türkiye ve Özbekistan arasındaki ekonomik ve ticari işbirliği farklı alanlarda devam ediyor.
İki ülke arasındaki işbirliğinin geliştirilmesine destek veren kurumlar arasında yer alan OSTİM, Taşkent'te inşa edilen Özbek-Türk Organize Sanayi Bölgesi (OSB) Projesi'nin temel yürütücüsü konumunda.
Söz konusu çalışmadan duyulan memnuniyet yeni işbirliklerini beraberinde getirirken OSTİM'in organize sanayi modeli Özbekistan'da örnek uygulama haline geldi.
Bu kapsamda nadir toprak elementlerinin işlenmesini sağlayacak OSB'lere yönelik de anlaşma yapıldı.
OSTİM ile Özbekistan Teknik Metaller Kurumu (TMK), nadir toprak elementlerini yüksek teknoloji ürünlerine dönüştürecek OSB'lerin planlanmasına yönelik sözleşme imzaladı.
Sözleşme kapsamında OSTİM, nadir toprak elementlerini işleyecek OSB'lerin konseptlerinin belirlenmesi ve master planlarının yapılmasında görev üstlendi.
"Future Metals Technoparks" olarak da bilinen proje kapsamında OSTİM'in sunduğu destekle 3 bölgede 100 hektardan fazla alanın altyapısı yatırım için hazırlandı.
- "NADİR TOPRAK ELEMENTLERİ YÜKSEK TEKNOLOJİ ÜRETİMİ İÇİN ÇOK ÖNEMLİ"
OSTİM Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Aydın da Ankara'nın öncü sanayi bölgesi olan OSTİM'in, Türkiye'nin OSB sisteminde başarıyla öne çıkan ve globalleşen bir model olduğunu ifade etti.
Bugüne kadar 20'den fazla ülkenin OSTİM modelini uygulamak istediğini ve bu kapsamda çeşitli çalışmalar yürütüldüğünü bildiren Aydın, Özbekistan'da ilk olarak Ohangaron Tech Sanayi Bölgesi'nin kuruluş süreçlerinde planlama, fizibilite raporlarının hazırlanması ve mevzuat geliştirilmesi konularında danışmanlık hizmeti verildiğini kaydetti.
Aydın, Özbekistan'da bu çalışmadan duyulan memnuniyet ve güven sayesinde Özbek-Türk OSB'nin kurulması görevinin de OSTİM'e verildiğini hatırlatarak "Bölgede Türkiye'nin önemli şirketlerinden HEKTAŞ ve EVYAP da yatırımcı olarak yer almıştır. Özbekistan'da sanayileşme paradigması değişmiştir." değerlendirmesinde bulundu.
Başarılı projeler sonrası TMK'nin de sanayileşme çalışmalarında OSTİM modelini gündeme aldığını belirten Aydın, şunları kaydetti:
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