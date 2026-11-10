Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk futbolunun önemli isimlerinden, A Millî Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'i Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Ziyarete ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terim'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 20:12
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 20:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türk futbolunda uzun yıllar teknik direktörlük yapan Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, partinin Ankara'daki genel merkez binasında gerçekleştirildi.
Ziyarete ilişkin bilgilendirme MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar tarafından yapıldı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Fatih Terim'in Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyareti duyurdu.
Özgür Bayraktar'dan Fatih Terim açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, paylaşımında Fatih Terim'in Türk futbolundaki yerine dikkat çekerek ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Bayraktar, sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Türk futbolunun yaşayan efsanesi Sayın Fatih Terim, Genel Başkanımız Sayın Devlet Bahçeli'yi Genel Merkezimizde ziyaret etti. Nazik ziyaretleri için kıymetli hocamıza teşekkür ediyoruz.
Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyaretin gündemine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Görüşmede hangi konuların ele alındığına dair bilgi verilmezken, Bayraktar'ın açıklamasında ziyaret ve teşekkür mesajı yer aldı.
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Devlet Bahçeli ile Fatih Terim bir araya geldi
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türk futbolunun önemli isimlerinden, A Millî Futbol Takımı'nın eski teknik direktörü Fatih Terim'i Ankara'daki MHP Genel Merkezi'nde kabul etti. Ziyarete ilişkin açıklama MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar'dan geldi. Bayraktar, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda Terim'in ziyaretinden duydukları memnuniyeti dile getirdi.
Türk futbolunda uzun yıllar teknik direktörlük yapan Fatih Terim, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. Görüşme, partinin Ankara'daki genel merkez binasında gerçekleştirildi.
Ziyarete ilişkin bilgilendirme MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar tarafından yapıldı. Bayraktar, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda Fatih Terim'in Devlet Bahçeli'ye gerçekleştirdiği ziyareti duyurdu.
Özgür Bayraktar'dan Fatih Terim açıklaması
MHP Genel Başkan Yardımcısı Özgür Bayraktar, paylaşımında Fatih Terim'in Türk futbolundaki yerine dikkat çekerek ziyaretten dolayı teşekkür etti.
Bayraktar, sosyal medya açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Görüşmenin içeriğine ilişkin açıklama yapılmadı
MHP Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen ziyaretin gündemine ilişkin ayrıntı paylaşılmadı. Görüşmede hangi konuların ele alındığına dair bilgi verilmezken, Bayraktar'ın açıklamasında ziyaret ve teşekkür mesajı yer aldı.
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