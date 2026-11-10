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Yonca Verdioğlu Şık savcılık ifadesinin ardından serbest

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "siyasal veya askerî casusluk" soruşturması kapsamında savcılıkta ifade verdi. Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirilen Şık, ifade işlemlerinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı.

Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 19:04
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 19:05
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Yonca Verdioğlu Şık savcılık ifadesinin ardından serbest

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında Yonca Verdioğlu Şık, ifade vermek üzere Çağlayan'da bulunan İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

Savcılıkta gerçekleştirilen ifade işleminin ardından Şık'ın adliyedeki işlemleri tamamlandı. Soruşturma kapsamında alınan ifadenin içeriğine ilişkin herhangi bir ayrıntı paylaşılmadı.

Savcılık işlemlerinin ardından serbest bırakıldı

Yonca Verdioğlu Şık, savcılık ifadesinin tamamlanmasının ardından serbest bırakıldı. Paylaşılan bilgilerde Şık hakkında herhangi bir adli kontrol tedbiri uygulanıp uygulanmadığına ilişkin ayrıntı yer almadı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmanın kapsamı ve Yonca Verdioğlu Şık'ın dosyadaki hukuki sıfatına ilişkin de ek bilgi verilmedi.

Casusluk soruşturmasında süreç devam ediyor

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü "siyasal veya askerî casusluk" soruşturması kapsamında gerçekleştirilen ifade işlemi tamamlandı.

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