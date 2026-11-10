SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık gözaltına alındı

Türkiye İşçi Partisi (TİP) İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık 'siyasal veya askeri casusluk' suçlamasıyla gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 14:39
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 14:40
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Ahmet Şık'ın eşi Yonca Şık gözaltına alındı

TİP İstanbul Milletvekili Ahmet Şık'ın eşi Yonca Verdioğlu Şık hakkında, "siyasal veya askeri casusluk" iddiasıyla yürütülen soruşturma kapsamında gözaltı işlemi gerçekleştirildi.

Verdioğlu Şık'ın evinde gözaltına alındığı öğrenildi. Gözaltına alınan Yonca Verdioğlu Şık, soruşturma kapsamında Çağlayan'daki İstanbul Adalet Sarayı'na getirildi.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver