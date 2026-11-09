İhraç edilen 5 teğmen hakkında 4 yıla kadar hapis istemi
İhraç edilen 5 teğmen hakkında 4 yıla kadar hapis istemi
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin etmelerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İhraç sürecinde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği yönündeki iddialar nedeniyle teğmenlerin "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 18:18
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 18:21
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Hazırlanan iddianamede Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun "iftira" suçundan cezalandırılması istendi.
İddianamede, teğmenlerin ihraç edildiği dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu "mağdur", dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.
İhraç kararında oyların değiştirildiği iddia edilmişti
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda 5 teğmenin TSK ile ilişiği kesilmişti. Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç kararını 5'e karşı 4 oyla almıştı.
Kararın ardından teğmenlerin avukatları, kurul üyelerine baskı uygulandığını ve bazı üyelerin oylarının değiştirildiğini öne sürerek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Başvuru üzerine yapılan incelemede, söz konusu iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmamıştı.
Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şikâyetçi oldu
Teğmenlerin avukatları tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, ihraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikâyette bulundu.
Şikâyet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kurul üyelerine baskı yapıldığı ve oyların talimatla değiştirildiği yönündeki iddialar incelendi.
Savcılık, soruşturma kapsamında söz konusu iddiaları doğrulayan tanık beyanı, belge veya başka bir maddi delile ulaşılamadığını belirtti.
Savcılıktan iftira suçlaması
Hazırlanan iddianamede, ihraç kararının alınması sırasında Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği ifade edildi.
Savcılık, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğini gösteren herhangi bir delil tespit edilemediğini kaydetti.
Bu değerlendirmeler doğrultusunda 5 teğmenin "iftira" suçundan cezalandırılması talep edildi.
İlk duruşma 9 Şubat 2027'de
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacağı bildirildi.
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İhraç edilen 5 teğmen hakkında 4 yıla kadar hapis istemi
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninde kılıçlı yemin etmelerinin ardından Türk Silahlı Kuvvetleri'nden (TSK) ihraç edilen 5 teğmen hakkında yeni bir iddianame hazırlandı. İhraç sürecinde Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı ve oyların değiştirildiği yönündeki iddialar nedeniyle teğmenlerin "iftira" suçundan 4 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.
Hazırlanan iddianamede Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu'nun "iftira" suçundan cezalandırılması istendi.
İddianamede, teğmenlerin ihraç edildiği dönemde Kara Kuvvetleri Komutanı olarak görev yapan Genelkurmay Başkanı Selçuk Bayraktaroğlu "mağdur", dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri ise "müşteki" sıfatıyla yer aldı.
İhraç kararında oyların değiştirildiği iddia edilmişti
Kara Harp Okulu mezuniyet töreninin ardından başlatılan disiplin süreci sonucunda 5 teğmenin TSK ile ilişiği kesilmişti. Yüksek Disiplin Kurulu, ihraç kararını 5'e karşı 4 oyla almıştı.
Kararın ardından teğmenlerin avukatları, kurul üyelerine baskı uygulandığını ve bazı üyelerin oylarının değiştirildiğini öne sürerek dönemin Kara Kuvvetleri Komutanı Selçuk Bayraktaroğlu hakkında suç duyurusunda bulunmuştu.
Başvuru üzerine yapılan incelemede, söz konusu iddiaları destekleyen yeterli delil bulunmadığı değerlendirilerek işlem yapılmamıştı.
Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri şikâyetçi oldu
Teğmenlerin avukatları tarafından yapılan suç duyurusunun ardından, ihraç kararında oy kullanan dönemin Yüksek Disiplin Kurulu üyeleri de teğmenler hakkında şikâyette bulundu.
Şikâyet üzerine Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, kurul üyelerine baskı yapıldığı ve oyların talimatla değiştirildiği yönündeki iddialar incelendi.
Savcılık, soruşturma kapsamında söz konusu iddiaları doğrulayan tanık beyanı, belge veya başka bir maddi delile ulaşılamadığını belirtti.
Savcılıktan iftira suçlaması
Hazırlanan iddianamede, ihraç kararının alınması sırasında Yüksek Disiplin Kurulu üyelerine baskı yapıldığı yönündeki iddiaların somut delillerle desteklenmediği ifade edildi.
Savcılık, kurul üyelerine oylarını değiştirmeleri yönünde emir veya talimat verildiğini gösteren herhangi bir delil tespit edilemediğini kaydetti.
Bu değerlendirmeler doğrultusunda 5 teğmenin "iftira" suçundan cezalandırılması talep edildi.
İlk duruşma 9 Şubat 2027'de
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, Batuhan Gazi Kılıç, Deniz Demirtaş, Ebru Eroğlu, Serhat Gündar ve Talip İzzet Akarsu hakkında 4 yıla kadar hapis cezası istendi.
Teğmenlerin yargılanmasına 9 Şubat 2027 tarihinde başlanacağı bildirildi.
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