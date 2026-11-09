Devlet Bahçeli'den Atatürk mesajı: Bu büyük mirası yaşatmalıyız
Devlet Bahçeli'den Atatürk mesajı: Bu büyük mirası yaşatmalıyız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün fikirlerinin doğru anlaşılması ve Cumhuriyet mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur" ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 09.11.2026 18:13
Haber Güncellenme Tarihi: 09.11.2026 18:14
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Atatürk'ün yalnızca anılmasının yeterli olmadığını belirterek, kurucu felsefesinin ve temel ilkelerinin doğru anlaşılmasının önemine dikkat çekti.
Atatürk'ün Cumhuriyet'i Türk milletine bıraktığı en büyük eser olarak nitelendirdiğini hatırlatan Bahçeli, bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli'den Atatürk'ün fikirlerine sahip çıkma çağrısı
Bahçeli, açıklamasında Atatürk'ü anmanın tarihsel ve toplumsal önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk’ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir."
Atatürk'ün düşüncelerinin günümüz koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, onun eserlerine sahip çıkmanın ve fikirlerini geliştirmenin önemini vurguladı.
"Atatürk'ü anlamak devletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır"
MHP lideri, Atatürk'ün kurucu felsefesinin, devlet anlayışının ve temel ilkelerinin toplumsal ve siyasal faaliyetlerde yol gösterici olması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, mesajında şu değerlendirmeye yer verdi:
"Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır."
Türkiye'nin tarihsel birikiminin ve jeopolitik konumunun bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Atatürk'ün askerî başarılarının yanı sıra Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarına da dikkat çekti.
"Atatürk'ün bıraktığı büyük miras sonsuza kadar yaşatılmalı"
Bahçeli, Atatürk'ün Cumhuriyet'e ilişkin sözlerini hatırlatarak gelecek nesillerin bu mirası koruma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.
Atatürk'ün "Benim en büyük eserim Cumhuriyettir" sözünü anımsatan Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk’e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır."
Bahçeli, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Millî Mücadele kahramanlarını ve şehitleri saygı ve minnetle andığını belirterek rahmet dileklerini iletti.
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Devlet Bahçeli'den Atatürk mesajı: Bu büyük mirası yaşatmalıyız
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün vefatının 88'inci yıl dönümü dolayısıyla yayımladığı mesajda, Atatürk'ün fikirlerinin doğru anlaşılması ve Cumhuriyet mirasının gelecek nesillere aktarılması gerektiğini vurguladı. Bahçeli, "Atatürk'ü yaşatmanın doğru yolu, eserine sahip çıkmak ve onun fikirlerini çağın gerçekleriyle yorumlayarak geliştirmekle imkâna kavuşur" ifadelerini kullandı.
Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü dolayısıyla yazılı bir mesaj yayımladı. Bahçeli, Atatürk'ün yalnızca anılmasının yeterli olmadığını belirterek, kurucu felsefesinin ve temel ilkelerinin doğru anlaşılmasının önemine dikkat çekti.
Atatürk'ün Cumhuriyet'i Türk milletine bıraktığı en büyük eser olarak nitelendirdiğini hatırlatan Bahçeli, bu mirasın korunması ve gelecek kuşaklara aktarılması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli'den Atatürk'ün fikirlerine sahip çıkma çağrısı
Bahçeli, açıklamasında Atatürk'ü anmanın tarihsel ve toplumsal önemine değinerek şu ifadeleri kullandı:
"Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete irtihalinin 88. Yıldönümü, Atatürk’ü anma günü, hiç kuşkusuz devletimiz adına, milletimiz namına çok kıymetli ve çok değerlidir."
Atatürk'ün düşüncelerinin günümüz koşulları çerçevesinde değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, onun eserlerine sahip çıkmanın ve fikirlerini geliştirmenin önemini vurguladı.
"Atatürk'ü anlamak devletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır"
MHP lideri, Atatürk'ün kurucu felsefesinin, devlet anlayışının ve temel ilkelerinin toplumsal ve siyasal faaliyetlerde yol gösterici olması gerektiğini ifade etti.
Bahçeli, mesajında şu değerlendirmeye yer verdi:
"Onu anlamak, siyasal, sosyal, kültürel ve ekonomik hadiseleri doğru kavrayıp devletimizin ve milletimizin varoluş iradesini güçlü kılmaktır."
Türkiye'nin tarihsel birikiminin ve jeopolitik konumunun bilimsel ve teknolojik gelişmelerle birlikte değerlendirilmesi gerektiğini belirten Bahçeli, Atatürk'ün askerî başarılarının yanı sıra Cumhuriyet dönemindeki inkılaplarına da dikkat çekti.
"Atatürk'ün bıraktığı büyük miras sonsuza kadar yaşatılmalı"
Bahçeli, Atatürk'ün Cumhuriyet'e ilişkin sözlerini hatırlatarak gelecek nesillerin bu mirası koruma sorumluluğu bulunduğunu ifade etti.
Atatürk'ün "Benim en büyük eserim Cumhuriyettir" sözünü anımsatan Bahçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
"Atatürk’e sevgi, saygı ve büyük bir duyguyla bağlı olan kuşaklara düşen görev onu anarken anlayıp geriye bıraktığı bu büyük mirası sonsuza kadar yaşatmaktır."
Bahçeli, mesajının sonunda Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü, Millî Mücadele kahramanlarını ve şehitleri saygı ve minnetle andığını belirterek rahmet dileklerini iletti.
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