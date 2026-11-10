Kaşif Kozinoğlu dosyasında Adli Tıp raporuna itiraz
Kaşif Kozinoğlu dosyasında Adli Tıp raporuna itiraz
Eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti. Savcılık, ağır metal bulgularının dayanaklarının açıklanmasını ve ölüm nedenine ilişkin değerlendirmelerin ayrıntılandırılmasını talep etti.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 21:03
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 21:05
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumunda fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma, aradan geçen 14 yılın ardından yeniden başlatıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Kozinoğlu'nun mezarında inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sırasında alınan örnekler, ölüm nedenine ilişkin değerlendirme yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Adli Tıp raporunda ağır metal bulguları yer aldı
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, mezardan alınan örneklerde bazı ağır metallerin tespit edildiği belirtildi. Bununla birlikte raporda, söz konusu maddelerin zehirlenmeye bağlı ölüme neden olduğunu ortaya koyan tıbbi bulgulara ulaşılamadığı ifade edildi.
Raporda yer alan ağır metal tespiti, tek başına Kozinoğlu'nun zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğini göstermiyor. Savcılığın itirazı ise bu bulguların değerlendirilme biçimi ve ölüm nedenine ilişkin açıklamaların yeterliliği üzerinde yoğunlaştı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapora itiraz ederek kabirden alınan örneklerde tespit edilen antimon maddesine ilişkin ayrıntılı açıklama talep etti.
Başsavcılık, antimon bulgularının değerlendirilmesinde kullanılan referans kaynaklarının tek tek belirtilmesini istedi. Böylece raporda yer alan ağır metal verilerinin hangi bilimsel dayanaklarla değerlendirildiğinin açıklığa kavuşturulması talep edildi.
Kalp rahatsızlığı değerlendirmesine de itiraz edildi
Savcılığın itirazında, Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki değerlendirmelerin dayanakları da gündeme getirildi.
Başsavcılık, Adli Tıp raporunda kalp rahatsızlığına bağlı ölüm değerlendirmesinin hangi tıbbi bulgulara dayandırıldığının yeterince açıklanmadığını belirtti. Ölüm nedenine ilişkin değerlendirmenin gerekçelerinin ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını istedi.
Cezaevinde tükettiği gıdalar da incelenecek mi?
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde tükettiği gıdaların da soruşturma kapsamında incelenmesini talep etti.
Savcılığın bu talebiyle birlikte ölüm öncesindeki beslenme koşulları da inceleme başlıkları arasına girdi. Gıdalara ilişkin incelemenin kapsamı ve hangi materyaller üzerinden yürütüleceği konusunda ise ayrıntı paylaşılmadı.
Soruşturmada yeni rapor süreci gündemde
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporuna yapılan itirazın ardından, ağır metal bulguları ve ölüm nedenine ilişkin değerlendirmelerin yeniden ele alınması talep ediliyor.
Savcılığın antimonun referans kaynakları, kalp rahatsızlığına ilişkin tıbbi gerekçeler ve cezaevinde tüketilen gıdalar hakkındaki taleplerine verilecek yanıtlar, soruşturmanın sonraki aşamalarında değerlendirilecek.
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Kaşif Kozinoğlu dosyasında Adli Tıp raporuna itiraz
Eski Millî İstihbarat Teşkilatı (MİT) görevlisi Kaşif Kozinoğlu'nun 12 Kasım 2011'de hayatını kaybetmesine ilişkin yeniden başlatılan soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun mezarından alınan örnekler üzerinde yapılan incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan rapora itiraz etti. Savcılık, ağır metal bulgularının dayanaklarının açıklanmasını ve ölüm nedenine ilişkin değerlendirmelerin ayrıntılandırılmasını talep etti.
MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu, 12 Kasım 2011 tarihinde tutuklu bulunduğu Silivri Ceza İnfaz Kurumunda fenalaşmış, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirmişti. Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturma, aradan geçen 14 yılın ardından yeniden başlatıldı.
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığının talebi doğrultusunda Kozinoğlu'nun mezarında inceleme gerçekleştirildi. İnceleme sırasında alınan örnekler, ölüm nedenine ilişkin değerlendirme yapılması amacıyla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.
Adli Tıp raporunda ağır metal bulguları yer aldı
Adli Tıp Kurumu tarafından hazırlanan raporda, mezardan alınan örneklerde bazı ağır metallerin tespit edildiği belirtildi. Bununla birlikte raporda, söz konusu maddelerin zehirlenmeye bağlı ölüme neden olduğunu ortaya koyan tıbbi bulgulara ulaşılamadığı ifade edildi.
Raporda yer alan ağır metal tespiti, tek başına Kozinoğlu'nun zehirlenme sonucu hayatını kaybettiğini göstermiyor. Savcılığın itirazı ise bu bulguların değerlendirilme biçimi ve ölüm nedenine ilişkin açıklamaların yeterliliği üzerinde yoğunlaştı.
Savcılık antimon bulgularının açıklanmasını istedi
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Adli Tıp Kurumunun hazırladığı rapora itiraz ederek kabirden alınan örneklerde tespit edilen antimon maddesine ilişkin ayrıntılı açıklama talep etti.
Başsavcılık, antimon bulgularının değerlendirilmesinde kullanılan referans kaynaklarının tek tek belirtilmesini istedi. Böylece raporda yer alan ağır metal verilerinin hangi bilimsel dayanaklarla değerlendirildiğinin açıklığa kavuşturulması talep edildi.
Kalp rahatsızlığı değerlendirmesine de itiraz edildi
Savcılığın itirazında, Kozinoğlu'nun kalp rahatsızlığı nedeniyle hayatını kaybettiği yönündeki değerlendirmelerin dayanakları da gündeme getirildi.
Başsavcılık, Adli Tıp raporunda kalp rahatsızlığına bağlı ölüm değerlendirmesinin hangi tıbbi bulgulara dayandırıldığının yeterince açıklanmadığını belirtti. Ölüm nedenine ilişkin değerlendirmenin gerekçelerinin ayrıntılı biçimde ortaya konulmasını istedi.
Cezaevinde tükettiği gıdalar da incelenecek mi?
Silivri Cumhuriyet Başsavcılığı, Kozinoğlu'nun cezaevinde bulunduğu dönemde tükettiği gıdaların da soruşturma kapsamında incelenmesini talep etti.
Savcılığın bu talebiyle birlikte ölüm öncesindeki beslenme koşulları da inceleme başlıkları arasına girdi. Gıdalara ilişkin incelemenin kapsamı ve hangi materyaller üzerinden yürütüleceği konusunda ise ayrıntı paylaşılmadı.
Soruşturmada yeni rapor süreci gündemde
Kaşif Kozinoğlu'nun ölümüne ilişkin soruşturmada Adli Tıp Kurumu raporuna yapılan itirazın ardından, ağır metal bulguları ve ölüm nedenine ilişkin değerlendirmelerin yeniden ele alınması talep ediliyor.
Savcılığın antimonun referans kaynakları, kalp rahatsızlığına ilişkin tıbbi gerekçeler ve cezaevinde tüketilen gıdalar hakkındaki taleplerine verilecek yanıtlar, soruşturmanın sonraki aşamalarında değerlendirilecek.
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