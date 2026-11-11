Türkiye'de ilk ve tek olacak! Akkuyu NGS'de tarihi eşik yaklaşıyor
Türkiye'de ilk ve tek olacak! Akkuyu NGS'de tarihi eşik yaklaşıyor
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünü çalıştırmaya çok yaklaştıklarını belirterek sürecin 2026'da başlaması için çalıştıklarını açıkladı. Likhachev, nükleer enerji sektöründe yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına da dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 14:09
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 14:09
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Belarus'un başkenti Minsk'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'deki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünü çalıştırmaya çok yaklaştıklarını belirten Likhachev, "Bu, tüm dünyanın takip ettiği devasa bir inşaat projesi. İlk nükleer yakıt demetinin reaktöre yüklenmesine adım adım yaklaşıyoruz. Bunun bu yıl gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Likhachev, Rosatom'un Rusya'daki projeleri için on binlerce, yurt dışındaki projelerin hayata geçirilmesi için ise her yıl yüz binlerce çalışana ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Rosatom Genel Müdürü, nükleer enerji alanına yeni giren ülkelerde de gelecek yıllarda nükleer teknolojilerin geliştirilmesi için milyonlarca yetişmiş insana ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
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Türkiye'de ilk ve tek olacak! Akkuyu NGS'de tarihi eşik yaklaşıyor
Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin ilk reaktörünü çalıştırmaya çok yaklaştıklarını belirterek sürecin 2026'da başlaması için çalıştıklarını açıkladı. Likhachev, nükleer enerji sektöründe yetişmiş insan kaynağı ihtiyacına da dikkat çekti.
Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom'un Genel Müdürü Aleksey Likhachev, Belarus'un başkenti Minsk'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Akkuyu NGS'deki çalışmalara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
Akkuyu NGS'nin ilk reaktörünü çalıştırmaya çok yaklaştıklarını belirten Likhachev, "Bu, tüm dünyanın takip ettiği devasa bir inşaat projesi. İlk nükleer yakıt demetinin reaktöre yüklenmesine adım adım yaklaşıyoruz. Bunun bu yıl gerçekleşmesi için elimizden geleni yapıyoruz." dedi.
Likhachev, Rosatom'un Rusya'daki projeleri için on binlerce, yurt dışındaki projelerin hayata geçirilmesi için ise her yıl yüz binlerce çalışana ihtiyaç duyduğunu kaydetti.
Rosatom Genel Müdürü, nükleer enerji alanına yeni giren ülkelerde de gelecek yıllarda nükleer teknolojilerin geliştirilmesi için milyonlarca yetişmiş insana ihtiyaç duyulacağını ifade etti.
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