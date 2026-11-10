Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs görüşmesine ilişkin mesaj
Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs görüşmesine ilişkin mesaj
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi arasında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen üçlü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, taraflar arasında güven tesisini amaçlayan iş birliği alanlarının ele alınmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, yeni sınır kapılarının açılması ve ilerleyen dönemde BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla yapılması planlanan görüşme öne çıktı.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 18:23
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 18:25
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Rum lider ve BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.
Keçeli, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının öncelik verdiği güven artırıcı iş birliği konularının gündeme gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
KKTC Cumhurbaşkanı Sayın Tufan Erhürman’ın dün Rum lider ve BM Genel Sekreteri’nin Şahsi Temsilcisi ile adada yaptığı üçlü görüşmede, Türk tarafının hassasiyetle üzerinde durduğu, iki taraf arasında güvenin tesisine yönelik iş birliği alanlarının ele alınmış olmasını olumlu buluyoruz.
Yeni sınır kapılarında sınırlı ilerleme sağlandı
Kıbrıs'ta iki taraf arasında yürütülen iş birliği sürecinin önemli gündem maddelerinden birini yeni sınır kapılarının açılması oluşturuyor. Keçeli, BM Genel Sekreteri'nin önerisi doğrultusunda başlatılan süreçte yaklaşık 1,5 yıldır görüşülen sınır kapıları konusunda sınırlı ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni geçiş noktalarına ilişkin çalışmaların taraflar arasındaki güven artırıcı iş birliği kapsamında ele alındığını belirtti. Açıklamada, yeni sınır kapılarının açılmasına yönelik herhangi bir tarih paylaşılmadı.
Keçeli'den Kıbrıs Rum tarafına mesaj
Öncü Keçeli, ilerleyen dönemde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum liderin BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirmesi planlanan üçlü görüşmeye de değindi.
Keçeli, sınır kapıları dahil iş birliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanmasının Kıbrıs Rum tarafının tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
Önümüzdeki dönemde iki liderin BM Genel Sekreteri ile yapmaları planlanan üçlü görüşmede sınır kapıları da dahil iş birliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanabilmesi, Kıbrıs Rum tarafının uzlaşmaz tutumunun değişmesiyle mümkün olabilecektir.
BM Genel Sekreteri ile yeni görüşme gündemde
Kıbrıs'ta iki liderin BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmesi planlanırken, görüşmenin gündeminde taraflar arasındaki iş birliği alanlarının bulunması bekleniyor.
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Dışişleri Bakanlığından Kıbrıs görüşmesine ilişkin mesaj
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi arasında Kıbrıs'ta gerçekleştirilen üçlü görüşmeye ilişkin açıklama yaptı. Keçeli, taraflar arasında güven tesisini amaçlayan iş birliği alanlarının ele alınmasını olumlu karşıladıklarını belirtti. Açıklamada, yeni sınır kapılarının açılması ve ilerleyen dönemde BM Genel Sekreteri'nin katılımıyla yapılması planlanan görüşme öne çıktı.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Öncü Keçeli, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman'ın Rum lider ve BM Genel Sekreteri'nin Şahsi Temsilcisi ile gerçekleştirdiği görüşmeyi değerlendirdi.
Keçeli, görüşmede Kıbrıs Türk tarafının öncelik verdiği güven artırıcı iş birliği konularının gündeme gelmesini memnuniyetle karşıladıklarını ifade etti.
Keçeli, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Yeni sınır kapılarında sınırlı ilerleme sağlandı
Kıbrıs'ta iki taraf arasında yürütülen iş birliği sürecinin önemli gündem maddelerinden birini yeni sınır kapılarının açılması oluşturuyor. Keçeli, BM Genel Sekreteri'nin önerisi doğrultusunda başlatılan süreçte yaklaşık 1,5 yıldır görüşülen sınır kapıları konusunda sınırlı ilerleme kaydedildiğini bildirdi.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü, yeni geçiş noktalarına ilişkin çalışmaların taraflar arasındaki güven artırıcı iş birliği kapsamında ele alındığını belirtti. Açıklamada, yeni sınır kapılarının açılmasına yönelik herhangi bir tarih paylaşılmadı.
Keçeli'den Kıbrıs Rum tarafına mesaj
Öncü Keçeli, ilerleyen dönemde KKTC Cumhurbaşkanı Tufan Erhürman ve Rum liderin BM Genel Sekreteri ile gerçekleştirmesi planlanan üçlü görüşmeye de değindi.
Keçeli, sınır kapıları dahil iş birliği alanlarında daha fazla ilerleme sağlanmasının Kıbrıs Rum tarafının tutumuna bağlı olduğunu ifade etti.
Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü açıklamasında şu değerlendirmeyi yaptı:
BM Genel Sekreteri ile yeni görüşme gündemde
Kıbrıs'ta iki liderin BM Genel Sekreteri ile bir araya gelmesi planlanırken, görüşmenin gündeminde taraflar arasındaki iş birliği alanlarının bulunması bekleniyor.
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