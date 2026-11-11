İzmir'deki patlamada acı bilanço ağırlaştı! Can kaybı 18'e yükseldi
İzmir'deki patlamada acı bilanço ağırlaştı! Can kaybı 18'e yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son gelişmeyle birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 11:56
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 11:57
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.
Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmişti.
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İzmir'deki patlamada acı bilanço ağırlaştı! Can kaybı 18'e yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasında meydana gelen patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Son gelişmeyle birlikte faciada yaşamını yitirenlerin sayısı 18'e yükseldi.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir çelik fabrikasındaki patlamada ağır yaralanan işçi, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Patlamanın ardından önce Aliağa Devlet Hastanesine kaldırılan, ardından İzmir Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk edilen Abdullah Kılınç, yaşam mücadelesini kaybetti.
Olayda hayatını kaybedenlerin sayısı 18 oldu.
Yaralanan 6 kişinin hastanelerdeki tedavileri sürüyor.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım'da patlama meydana gelmişti.
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