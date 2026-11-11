12 milyarlı yasa dışı bahis ağına darbe! 15 ilde düğmeye basıldı

Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanırken hesaplarında 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 10:30
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 10:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine eş zamanlı baskın yapıldı. 12 milyar TL'lik işlem hacminin tespit edildiği operasyonda 38 şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde!
Adana Merkezli 15 İlde Eş Zamanlı Baskın
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dev bir şebekeyi deşifre etti.
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Adana merkezli 15 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 48 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Hesaplarda 12 Milyar TL'lik Dev Trafik
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finansal hesaplar mercek altına alındı. Yapılan derinlemesine incelemelerde, şebekenin hesaplarında yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi gerçekleştiği belirlendi.
658 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen işlemlerde şebekenin finansal damarları da kesildi. Soruşturma doğrultusunda şüphelilere ait:
493 banka hesabı,
39 kripto varlık hesabı,
12 ödeme kuruluşu hesabı,
17 araç, 11 konut ve 8 arsa olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 658 milyon TL bulan mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.
38 Şüpheli Cezaevine Gönderildi
Jandarmadaki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ekiplerin yasa dışı bahisle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
12 milyarlı yasa dışı bahis ağına darbe! 15 ilde düğmeye basıldı
Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine yönelik gerçekleştirilen operasyonda 48 kişi gözaltına alındı. Operasyonda yakalanan 38 şüpheli tutuklanırken hesaplarında 12 milyar TL'lik şüpheli işlem hacmi tespit edildi.
Adana merkezli 15 ilde yasa dışı bahis şebekesine eş zamanlı baskın yapıldı. 12 milyar TL'lik işlem hacminin tespit edildiği operasyonda 38 şüpheli tutuklandı. Detaylar haberimizde!
Adana Merkezli 15 İlde Eş Zamanlı Baskın
Adana İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, yasa dışı bahis ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklamaya yönelik yürüttüğü soruşturma kapsamında dev bir şebekeyi deşifre etti.
Jandarma ekiplerinin titiz çalışmaları neticesinde Adana merkezli 15 ilde önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Baskınlarda örgüt üyesi olduğu değerlendirilen 48 şüpheli kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin kaldıkları adreslerde yapılan detaylı aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
Hesaplarda 12 Milyar TL'lik Dev Trafik
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan şüphelilere ait banka ve finansal hesaplar mercek altına alındı. Yapılan derinlemesine incelemelerde, şebekenin hesaplarında yaklaşık 12 milyar TL tutarında şüpheli işlem hacmi gerçekleştiği belirlendi.
658 Milyon Liralık Mal Varlığına El Konuldu
Suç gelirleriyle mücadele kapsamında yürütülen işlemlerde şebekenin finansal damarları da kesildi. Soruşturma doğrultusunda şüphelilere ait:
493 banka hesabı,
39 kripto varlık hesabı,
12 ödeme kuruluşu hesabı,
17 araç, 11 konut ve 8 arsa olmak üzere toplam piyasa değeri yaklaşık 658 milyon TL bulan mal varlığına mahkeme kararıyla el konuldu.
38 Şüpheli Cezaevine Gönderildi
Jandarmadaki sorgu ve ifade işlemleri tamamlanan 48 şüpheli, geniş güvenlik önlemleri altında adliyeye sevk edildi.
Hakim karşısına çıkarılan zanlılardan 38'i tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 9 şüpheli hakkında ise adli kontrol hükümleri uygulandı. Ekiplerin yasa dışı bahisle mücadelesinin kararlılıkla devam edeceği bildirildi.
Çok Okunanlar