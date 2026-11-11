Uzayda şaşırtan olay! Yedi yıldır izlenen gezegen kayıp
Uzayda şaşırtan olay! Yedi yıldır izlenen gezegen kayıp
NASA'nın TESS uzay teleskobuyla yaklaşık yedi yıldır takip edilen TOI-2535 b adlı ötegezegenin yıldızının önünden geçişine ilişkin sinyal, Mart 2026'da yapılan gözlemlerde tespit edilemedi. Dünya'dan yaklaşık bin ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenin geçiş sinyalinin kaybolması, gökbilimcilerin dikkatini çekti. Bilim insanları, gezegenin fiziksel olarak ortadan kaybolmadığını, başka bir gezegenin kütle çekim etkisiyle yörünge düzleminin değişmiş olabileceğini belirtti.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 22:43
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 22:47
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TOI-2535 b, bağlı bulunduğu yıldızın çevresindeki bir turunu yaklaşık 8,25 günde tamamlıyor. Gezegen, Dünya'dan bakıldığında yıldızının önünden geçtiği sırada yıldızdan gelen ışığın küçük bir bölümünü engelliyor.
NASA'nın TESS teleskobu, yıldızın parlaklığında meydana gelen bu düzenli azalmaları ölçerek gezegenin geçişlerini takip ediyordu. Ancak gözlemler sırasında geçiş sürelerinin giderek kısaldığı belirlendi.
Mart 2026'da gerçekleştirilen gözlemlerde ise yıldızın parlaklığında beklenen düşüş kaydedilemedi. Böylece yaklaşık yedi yıldır izlenen gezegenin geçiş sinyali teleskop verilerinde görünmez hale geldi.
Gezegen neden görünmez hale geldi?
Independent'ın aktardığı araştırmaya göre bilim insanları, TOI-2535 b'nin geçiş sinyalindeki değişimin nedenini gezegenler arasındaki kütle çekim etkileşimleriyle açıkladı.
Araştırma ekibinin hesaplamalarına göre sistemde bulunan komşu bir gezegenin kütle çekimi, TOI-2535 b'nin yörünge düzleminin zamanla değişmesine yol açtı. Bu değişim sonucunda gezegen, yıldızının çevresindeki hareketini sürdürmesine rağmen Dünya'dan bakıldığında artık yıldız diskinin önünden geçmiyor.
Gökbilimde yörünge düzleminin yönünün zamanla değişmesi, yörünge presesyonu olarak adlandırılıyor. Bu tür değişimler, gezegenlerin birbirlerine uyguladığı kütle çekim kuvvetleri nedeniyle meydana gelebiliyor.
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Uzayda şaşırtan olay! Yedi yıldır izlenen gezegen kayıp
NASA'nın TESS uzay teleskobuyla yaklaşık yedi yıldır takip edilen TOI-2535 b adlı ötegezegenin yıldızının önünden geçişine ilişkin sinyal, Mart 2026'da yapılan gözlemlerde tespit edilemedi. Dünya'dan yaklaşık bin ışık yılı uzaklıkta bulunan gezegenin geçiş sinyalinin kaybolması, gökbilimcilerin dikkatini çekti. Bilim insanları, gezegenin fiziksel olarak ortadan kaybolmadığını, başka bir gezegenin kütle çekim etkisiyle yörünge düzleminin değişmiş olabileceğini belirtti.
TOI-2535 b, bağlı bulunduğu yıldızın çevresindeki bir turunu yaklaşık 8,25 günde tamamlıyor. Gezegen, Dünya'dan bakıldığında yıldızının önünden geçtiği sırada yıldızdan gelen ışığın küçük bir bölümünü engelliyor.
NASA'nın TESS teleskobu, yıldızın parlaklığında meydana gelen bu düzenli azalmaları ölçerek gezegenin geçişlerini takip ediyordu. Ancak gözlemler sırasında geçiş sürelerinin giderek kısaldığı belirlendi.
Mart 2026'da gerçekleştirilen gözlemlerde ise yıldızın parlaklığında beklenen düşüş kaydedilemedi. Böylece yaklaşık yedi yıldır izlenen gezegenin geçiş sinyali teleskop verilerinde görünmez hale geldi.
Gezegen neden görünmez hale geldi?
Independent'ın aktardığı araştırmaya göre bilim insanları, TOI-2535 b'nin geçiş sinyalindeki değişimin nedenini gezegenler arasındaki kütle çekim etkileşimleriyle açıkladı.
Araştırma ekibinin hesaplamalarına göre sistemde bulunan komşu bir gezegenin kütle çekimi, TOI-2535 b'nin yörünge düzleminin zamanla değişmesine yol açtı. Bu değişim sonucunda gezegen, yıldızının çevresindeki hareketini sürdürmesine rağmen Dünya'dan bakıldığında artık yıldız diskinin önünden geçmiyor.
Gökbilimde yörünge düzleminin yönünün zamanla değişmesi, yörünge presesyonu olarak adlandırılıyor. Bu tür değişimler, gezegenlerin birbirlerine uyguladığı kütle çekim kuvvetleri nedeniyle meydana gelebiliyor.
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