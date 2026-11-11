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Arap ülkelerinden Türkiye'ye taziye mesajı
Mısır, Kuveyt, Ürdün ve Yemen, İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada hayatını kaybedenler için Türkiye'ye taziyelerini iletti.
Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, patlamada hayatını kaybedenler nedeniyle Türkiye hükümetine ve halkına başsağlığı dileklerinde bulunuldu.
Mısır'ın bu acı olayda Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu belirtilen açıklamada, hayatını kaybedenlerin ailelerine taziyeler sunuldu ve yaralılara acil şifa dilendi.
Kuveyt Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada da Türkiye ile dayanışma içinde olunduğu kaydedildi.
Türkiye hükümetine, halkına ve hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı dilekleri iletilen açıklamada, yaralılara acil şifa temennisinde bulunuldu.
Ürdün Dışişleri Bakanlığı da patlamada yaşamını yitirenler dolayısıyla Türkiye hükümetine ve halkına taziyelerini iletti.
Açıklamada, Ürdün'ün Türkiye ile tam dayanışma içinde olduğu vurgulanarak, hayatını kaybedenlerin ailelerine başsağlığı, yaralılara acil şifa dileğinde bulunuldu.
Yemen Başkanlık Konseyi Başkanı Reşad el-Alimi de patlamada hayatını kaybedenler dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a taziye telgrafı gönderdi.
Yemen Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre Alimi, Erdoğan'a, hayatını kaybedenlerin ailelerine ve Türk halkına başsağlığı dileklerini ileterek, yaralılara acil şifa temennisinde bulundu.
İzmir'in Aliağa ilçesindeki demir-çelik fabrikasında meydana gelen patlamada 17 işçi hayatını kaybetmiş, 15 işçi yaralanmıştı.
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