Cevdet Yılmaz açıkladı! Fon ödemelerinde son rakamlar
Cevdet Yılmaz açıkladı! Fon ödemelerinde son rakamlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 kapsamında tv100'e yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin geri ödeme sürecinin son verilerini paylaştı. Yılmaz, bugüne kadar 420 bin yatırımcıya 130 milyar TL'yi aşan kaynak aktarıldığını, yaklaşık 180 bin yatırımcının ise net yatırım tutarının tamamını geri aldığını bildirdi. Açıklamada, ödemelerin hangi kaynaklardan karşılandığı ve sürecin nasıl sürdürüleceği de ele alındı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:28
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 18:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
TV100'e fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen geri ödemelere ilişkin bilgi veren Yılmaz, dağıtılan toplam kaynağın 130 milyar TL'yi geçtiğini belirtti. Ödemelerden yararlanan yatırımcı sayısının 420 bine ulaştığını ifade eden Yılmaz, yaklaşık 180 bin kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını söyledi.
Yılmaz, ödemelerin fon işlemlerinden olumsuz etkilenen yatırımcılara yönelik olduğunu vurguladı. Kanunda yer alan net yatırım tutarı tanımının anaparaya karşılık geldiğini belirterek daha önce anaparasını geri alan kişilere yeniden ödeme yapılmadığını açıkladı.
Fon ödemeleri bütçeden karşılanmıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geri ödemelerin finansmanına ilişkin açıklamasında genel bütçeden kaynak kullanılmadığını bildirdi. Ödemelerin fonda bulunan varlıklar, haksız faiz geliri elde edenlerden geri alınan tutarlar ve el konulan gayrimenkullerin nakde dönüştürülmesiyle karşılandığını ifade etti.
Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Bu ödemeleri kesinlikle bütçeden değil; fondaki kaynaklar, haksız faiz elde edenlerden geri alınanlar ve el konulan gayrimenkullerin likit hale dönüştürülmesiyle finanse ediyoruz."
Geri ödeme süreci devam edecek
Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yatırımcılara yönelik geri ödemelerin önümüzdeki günlerde de aynı finansman yöntemiyle sürdürüleceğini açıkladı. Sürecin temelinde, net yatırım tutarını henüz tamamen geri alamayan yatırımcıların bulunduğunu belirtti.
Açıklanan verilere göre 420 bin yatırımcı ödeme alırken yaklaşık 180 bin yatırımcının net yatırım tutarının tamamı karşılandı. Geri ödeme sürecinin devamında, henüz alacaklarının tamamını tahsil edemeyen yatırımcılara yapılacak ödemeler gündemde olacak.
Yılmaz'dan Türkiye'nin organizasyon kapasitesine ilişkin açıklama
COP31 kapsamında Türkiye'nin organizasyon kapasitesine de değinen Yılmaz, kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Daha önce Kalkınma Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, kalkınmayı toplumların ortak hedeflere ulaşmak için organize olabilme kapasitesi üzerinden tanımladığını söyledi.
Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu organizasyon kapasitesinin uluslararası alanda ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıttığını belirten Yılmaz, bunun Türkiye açısından önemli kazanımlardan biri olduğunu dile getirdi.
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Cevdet Yılmaz açıkladı! Fon ödemelerinde son rakamlar
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, COP31 kapsamında tv100'e yaptığı açıklamada fon soruşturmasına ilişkin geri ödeme sürecinin son verilerini paylaştı. Yılmaz, bugüne kadar 420 bin yatırımcıya 130 milyar TL'yi aşan kaynak aktarıldığını, yaklaşık 180 bin yatırımcının ise net yatırım tutarının tamamını geri aldığını bildirdi. Açıklamada, ödemelerin hangi kaynaklardan karşılandığı ve sürecin nasıl sürdürüleceği de ele alındı.
TV100'e fon soruşturması kapsamında gerçekleştirilen geri ödemelere ilişkin bilgi veren Yılmaz, dağıtılan toplam kaynağın 130 milyar TL'yi geçtiğini belirtti. Ödemelerden yararlanan yatırımcı sayısının 420 bine ulaştığını ifade eden Yılmaz, yaklaşık 180 bin kişinin net yatırım tutarının tamamını aldığını söyledi.
Yılmaz, ödemelerin fon işlemlerinden olumsuz etkilenen yatırımcılara yönelik olduğunu vurguladı. Kanunda yer alan net yatırım tutarı tanımının anaparaya karşılık geldiğini belirterek daha önce anaparasını geri alan kişilere yeniden ödeme yapılmadığını açıkladı.
Fon ödemeleri bütçeden karşılanmıyor
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz, geri ödemelerin finansmanına ilişkin açıklamasında genel bütçeden kaynak kullanılmadığını bildirdi. Ödemelerin fonda bulunan varlıklar, haksız faiz geliri elde edenlerden geri alınan tutarlar ve el konulan gayrimenkullerin nakde dönüştürülmesiyle karşılandığını ifade etti.
Yılmaz, konuya ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Geri ödeme süreci devam edecek
Yılmaz, fon soruşturması kapsamında yatırımcılara yönelik geri ödemelerin önümüzdeki günlerde de aynı finansman yöntemiyle sürdürüleceğini açıkladı. Sürecin temelinde, net yatırım tutarını henüz tamamen geri alamayan yatırımcıların bulunduğunu belirtti.
Açıklanan verilere göre 420 bin yatırımcı ödeme alırken yaklaşık 180 bin yatırımcının net yatırım tutarının tamamı karşılandı. Geri ödeme sürecinin devamında, henüz alacaklarının tamamını tahsil edemeyen yatırımcılara yapılacak ödemeler gündemde olacak.
Yılmaz'dan Türkiye'nin organizasyon kapasitesine ilişkin açıklama
COP31 kapsamında Türkiye'nin organizasyon kapasitesine de değinen Yılmaz, kalkınmanın yalnızca ekonomik göstergelerle değerlendirilmemesi gerektiğini ifade etti. Daha önce Kalkınma Bakanlığı görevinde bulunduğunu hatırlatan Yılmaz, kalkınmayı toplumların ortak hedeflere ulaşmak için organize olabilme kapasitesi üzerinden tanımladığını söyledi.
Türkiye'nin son dönemde ortaya koyduğu organizasyon kapasitesinin uluslararası alanda ülkenin gelişmişlik düzeyini yansıttığını belirten Yılmaz, bunun Türkiye açısından önemli kazanımlardan biri olduğunu dile getirdi.
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