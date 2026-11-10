BM Gazze'de yağışların bilançosunu açıkladı

Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı hasara ilişkin ilk verileri paylaştı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve bölgedeki insani yardım ortaklarının ilk tahminlerine göre, yağışlardan 200 binden fazla kişi etkilenmiş olabilir. Gazze'de 40 binden fazla ailenin barınağında ve 9 sağlık tesisinde hasar meydana geldiği bildirildi. BM, kış koşullarının ağırlaştırdığı barınma sorunları nedeniyle insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.
Haber Giriş Tarihi: 10.11.2026 22:09
Haber Güncellenme Tarihi: 10.11.2026 23:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haq, OCHA ve Gazze'deki insani yardım ortaklarından alınan bilgilere göre hafta sonu etkili olan yağışların geniş bir nüfusu etkilediğini belirtti. İlk değerlendirmelerde 200 binden fazla kişinin yağışlardan etkilenmiş olabileceği ifade edildi.
Gazze genelinde 40 binden fazla ailenin kaldığı barınaklarda hasar oluştuğunu aktaran Haq, 9 sağlık tesisinin de yağışlardan zarar gördüğünü bildirdi.
BM yardım kapasitesinin sınırlı olduğunu açıkladı
Farhan Haq, Gazze'deki insani yardım kuruluşlarının yağışlardan etkilenen kişilere zamanında destek sağlamakta güçlük yaşadığını belirtti.
Haq, sahadaki duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
Ortaklarımız, zamanında destek sağlama kapasitelerinin sınırlı olduğunu ve birçok kişinin kötü yaşam koşullarında kalmaya devam ettiğini belirtiyor.
BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'de kışlık malzeme dağıtımını sürdürdüğünü bildiren Haq, çadır, branda, battaniye ve plastik örtü gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Bununla birlikte selin etkilediği bölgelerde acil müdahale için gerekli iş makineleri ve diğer ağır ekipmanların son derece sınırlı olduğunu ifade etti.
Gazze'de güvenli barınma alanı yetersiz
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, yağışlardan etkilenen bölgelerde yaşayan kişilerin daha güvenli alanlara taşınmasında da güçlük yaşandığını bildirdi.
Haq, insani yardım ortaklarının selden etkilenen bölgelerde ve savaş nedeniyle hasar görmüş binalarda yaşayan kişilerin yerleştirilebileceği yeterli alan bulunmadığını belirttiğini aktardı.
Bu durumun İsrail'in "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin gerisine erişimi kısıtlamasından kaynaklandığını ifade eden Haq, yer değiştirme imkânlarının sınırlı kaldığını söyledi.
BM'den İsrail'e insani yardım çağrısı
BM, Gazze'de kış koşullarına karşı gerekli barınma ve insani yardım malzemelerinin girişinin hızlandırılması çağrısında bulundu.
Farhan Haq, insani yardım ortaklarının çadır, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için uluslararası düzeyde girişimlerin artırılmasını istediğini belirtti.
Haq, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
İnsani yardım ortakları kış için hayati önem taşıyan barınak ve diğer insani yardım malzemelerinin girişini hızlandırmak için nüfuz sahibi herkese çağrı yapıyor ve bunun bir ölüm kalım meselesi olduğunu vurguluyor.
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, BM'nin yardımların Gazze'ye ulaştırılması için hangi girişimlerde bulunduğuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Haq, kamuoyuna yapılan çağrıların yanı sıra sahada diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.
BM yetkililerinin gerekli izinleri alabilmek amacıyla İsrailli makamlarla çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Batı Şeria'daki yerleşimci faaliyetleri de gündeme geldi
Basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına yönelik yerleşimci faaliyetleri de ele alındı.
AA muhabirinin, söz konusu faaliyetlere katılan bazı İsraillilerin aktif asker olduğu yönündeki haberlere ilişkin sorusunu yanıtlayan Haq, benzer konuların BM Güvenlik Konseyinde gündeme getirildiğini belirtti.
Haq, silahlı yerleşimcilerin bazı faaliyetlerinin İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alanlarda gerçekleştiğini ifade ederek, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini söyledi.
BM'nin Batı Şeria'daki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini bildirdi.
Gazze'de kışlık yardım ihtiyacı devam ediyor
Gazze'de yağışlardan etkilenen ailelere yönelik çadır, branda, battaniye ve plastik örtü dağıtımı sürerken, BM'nin ilk tahminleri barınma ve sağlık hizmetlerinde meydana gelen hasarın boyutunu ortaya koydu.
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BM Gazze'de yağışların bilançosunu açıkladı
Birleşmiş Milletler (BM), Gazze Şeridi'nde hafta sonu etkili olan yağışların yol açtığı hasara ilişkin ilk verileri paylaştı. BM İnsani İşler Koordinasyon Ofisi (OCHA) ve bölgedeki insani yardım ortaklarının ilk tahminlerine göre, yağışlardan 200 binden fazla kişi etkilenmiş olabilir. Gazze'de 40 binden fazla ailenin barınağında ve 9 sağlık tesisinde hasar meydana geldiği bildirildi. BM, kış koşullarının ağırlaştırdığı barınma sorunları nedeniyle insani yardım malzemelerinin bölgeye ulaştırılmasının önemine dikkat çekti.
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı Farhan Haq, günlük basın toplantısında işgal altındaki Filistin topraklarında yaşanan gelişmelere ilişkin açıklamalarda bulundu.
Haq, OCHA ve Gazze'deki insani yardım ortaklarından alınan bilgilere göre hafta sonu etkili olan yağışların geniş bir nüfusu etkilediğini belirtti. İlk değerlendirmelerde 200 binden fazla kişinin yağışlardan etkilenmiş olabileceği ifade edildi.
Gazze genelinde 40 binden fazla ailenin kaldığı barınaklarda hasar oluştuğunu aktaran Haq, 9 sağlık tesisinin de yağışlardan zarar gördüğünü bildirdi.
BM yardım kapasitesinin sınırlı olduğunu açıkladı
Farhan Haq, Gazze'deki insani yardım kuruluşlarının yağışlardan etkilenen kişilere zamanında destek sağlamakta güçlük yaşadığını belirtti.
Haq, sahadaki duruma ilişkin şu ifadeleri kullandı:
BM ve insani yardım ortaklarının Gazze'de kışlık malzeme dağıtımını sürdürdüğünü bildiren Haq, çadır, branda, battaniye ve plastik örtü gibi temel ihtiyaçların karşılanmasına yönelik çalışmaların devam ettiğini aktardı.
Bununla birlikte selin etkilediği bölgelerde acil müdahale için gerekli iş makineleri ve diğer ağır ekipmanların son derece sınırlı olduğunu ifade etti.
Gazze'de güvenli barınma alanı yetersiz
BM Genel Sekreter Sözcü Yardımcısı, yağışlardan etkilenen bölgelerde yaşayan kişilerin daha güvenli alanlara taşınmasında da güçlük yaşandığını bildirdi.
Haq, insani yardım ortaklarının selden etkilenen bölgelerde ve savaş nedeniyle hasar görmüş binalarda yaşayan kişilerin yerleştirilebileceği yeterli alan bulunmadığını belirttiğini aktardı.
Bu durumun İsrail'in "Sarı Hat" olarak adlandırılan bölgenin gerisine erişimi kısıtlamasından kaynaklandığını ifade eden Haq, yer değiştirme imkânlarının sınırlı kaldığını söyledi.
BM'den İsrail'e insani yardım çağrısı
BM, Gazze'de kış koşullarına karşı gerekli barınma ve insani yardım malzemelerinin girişinin hızlandırılması çağrısında bulundu.
Farhan Haq, insani yardım ortaklarının çadır, battaniye ve diğer temel ihtiyaç malzemelerinin bölgeye ulaştırılması için uluslararası düzeyde girişimlerin artırılmasını istediğini belirtti.
Haq, açıklamasında şu ifadeleri kullandı:
Anadolu Ajansı (AA) muhabirinin, BM'nin yardımların Gazze'ye ulaştırılması için hangi girişimlerde bulunduğuna ilişkin sorusunu da yanıtlayan Haq, kamuoyuna yapılan çağrıların yanı sıra sahada diplomatik temasların sürdüğünü söyledi.
BM yetkililerinin gerekli izinleri alabilmek amacıyla İsrailli makamlarla çalışmalarına devam ettiğini bildirdi.
Batı Şeria'daki yerleşimci faaliyetleri de gündeme geldi
Basın toplantısında işgal altındaki Batı Şeria'da Filistinlilerin topraklarına yönelik yerleşimci faaliyetleri de ele alındı.
AA muhabirinin, söz konusu faaliyetlere katılan bazı İsraillilerin aktif asker olduğu yönündeki haberlere ilişkin sorusunu yanıtlayan Haq, benzer konuların BM Güvenlik Konseyinde gündeme getirildiğini belirtti.
Haq, silahlı yerleşimcilerin bazı faaliyetlerinin İsrail güvenlik güçlerinin bulunduğu alanlarda gerçekleştiğini ifade ederek, İsrail'in uluslararası hukuk kapsamındaki yükümlülüklerine uyması gerektiğini söyledi.
BM'nin Batı Şeria'daki gelişmeleri izlemeye devam edeceğini bildirdi.
Gazze'de kışlık yardım ihtiyacı devam ediyor
Gazze'de yağışlardan etkilenen ailelere yönelik çadır, branda, battaniye ve plastik örtü dağıtımı sürerken, BM'nin ilk tahminleri barınma ve sağlık hizmetlerinde meydana gelen hasarın boyutunu ortaya koydu.
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