COP31'de Erdoğan-Paşinyan görüşmesi! Neler konuşuldu?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aktarılan açıklamasına göre görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasında yapıcı adımlar atıldığını belirtirken Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine desteğini yineledi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 20:36
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 20:39
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesine yönelik çalışmaların devam ettiği dönemde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasında, liderlerin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiği bildirildi. Görüşmede özellikle normalleşme sürecinde kaydedilen gelişmeler üzerinde duruldu.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecinin yapıcı hamlelerle devam ettiğini ifade etti. İki ülke arasında bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını belirten Erdoğan, diplomatik temasların sürdüğüne işaret etti.
Açıklamada, söz konusu adımların kapsamına ilişkin ilave ayrıntı paylaşılmadı. Normalleşme sürecinin ilerleyen aşamalarında taraflardan gelecek resmî açıklamalar, ilişkilerin seyrine ilişkin yeni bilgileri ortaya koyabilecek.
Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine destek
Görüşmenin bir diğer gündem maddesini Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve barış sürecini desteklediğini bildirdi.
Türkiye'nin bölgesel barış sürecine ilişkin tutumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görüşme sonrasında aktarılan açıklamasında da yer aldı. Erdoğan'ın değerlendirmelerinde, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ile bölgedeki diplomatik gelişmeler öne çıktı.
İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, COP31 Liderler Zirvesi için Antalya'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti.
Kabulde Türkiye-Ermenistan ikili ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel konular ele alındı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında devam eden normalizasyon sürecinin yapıcı hamlelerle sürdüğünü, bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını ifade etti.
Cumhurbaşkanımız, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış sürecini Türkiye olarak yakından takip ettiğimizi ve desteklediğimizi belirtti."
Diplomatik temasların devamı takip edilecek
Antalya'daki görüşmede normalleşme süreci ve bölgesel barış konularının gündeme gelmesi, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü gösterdi. Görüşmenin ardından yeni bir anlaşma, ortak bildiri veya somut takvime ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Türkiye ve Ermenistan tarafından ilerleyen dönemde yapılacak açıklamalar, normalleşme sürecinde atılacak adımlara ilişkin gelişmelerin takip edilmesini sağlayacak.
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COP31'de Erdoğan-Paşinyan görüşmesi! Neler konuşuldu?
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ı kabul etti. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının aktarılan açıklamasına göre görüşmede, Türkiye-Ermenistan ilişkilerinin normalleşme süreci ve bölgesel gelişmeler ele alındı. Erdoğan, iki ülke arasında yapıcı adımlar atıldığını belirtirken Türkiye'nin Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış sürecine desteğini yineledi.
COP31 Liderler Zirvesi kapsamında Antalya'da bulunan Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından kabul edildi. Görüşme, iki ülke arasındaki diplomatik ilişkilerin normalleşmesine yönelik çalışmaların devam ettiği dönemde gerçekleşti.
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının açıklamasında, liderlerin Türkiye ile Ermenistan arasındaki ikili ilişkileri ve bölgesel konuları değerlendirdiği bildirildi. Görüşmede özellikle normalleşme sürecinde kaydedilen gelişmeler üzerinde duruldu.
Türkiye-Ermenistan ilişkilerinde normalleşme süreci ele alındı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Ermenistan arasında yürütülen normalleşme sürecinin yapıcı hamlelerle devam ettiğini ifade etti. İki ülke arasında bazı sembolik ancak önemli adımlar atıldığını belirten Erdoğan, diplomatik temasların sürdüğüne işaret etti.
Açıklamada, söz konusu adımların kapsamına ilişkin ilave ayrıntı paylaşılmadı. Normalleşme sürecinin ilerleyen aşamalarında taraflardan gelecek resmî açıklamalar, ilişkilerin seyrine ilişkin yeni bilgileri ortaya koyabilecek.
Erdoğan'dan Azerbaycan-Ermenistan barış sürecine destek
Görüşmenin bir diğer gündem maddesini Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki barış süreci oluşturdu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'nin iki ülke arasındaki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve barış sürecini desteklediğini bildirdi.
Türkiye'nin bölgesel barış sürecine ilişkin tutumu, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının görüşme sonrasında aktarılan açıklamasında da yer aldı. Erdoğan'ın değerlendirmelerinde, Türkiye-Ermenistan normalleşmesi ile bölgedeki diplomatik gelişmeler öne çıktı.
İletişim Başkanlığından görüşmeye ilişkin açıklama
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
Diplomatik temasların devamı takip edilecek
Antalya'daki görüşmede normalleşme süreci ve bölgesel barış konularının gündeme gelmesi, iki ülke arasındaki diplomatik temasların sürdüğünü gösterdi. Görüşmenin ardından yeni bir anlaşma, ortak bildiri veya somut takvime ilişkin bilgi paylaşılmadı.
Türkiye ve Ermenistan tarafından ilerleyen dönemde yapılacak açıklamalar, normalleşme sürecinde atılacak adımlara ilişkin gelişmelerin takip edilmesini sağlayacak.
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