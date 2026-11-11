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İki ülkede alarm verildi! NATO savaş uçakları havalandı

Letonya ve Litvanya'da Belarus sınırındaki halk, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınıklara gönderildi. NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığı duyuruldu.

Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 08:49
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 08:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İki ülkede alarm verildi! NATO savaş uçakları havalandı

Letonya Ordusu, Belarus sınırındaki Ludza bölgesinde yaşayanlara, hava sahasına yönelik tehdit nedeniyle sığınaklara gitme çağrısı yaptı.

Litvanya Ulusal Kriz Yönetim Merkezi de ülkenin ikinci büyük şehri olan Kaunas'ta ve çevresindeki bölgede sığınaklara inme çağrısı yaptı.

Merkez, Baltık hava savunama görevi yürüten NATO savaş uçaklarının, Belarus'tan Baltık ülkelerine doğru ilerleyen bir cisme karşılık vermek üzere havalandığını duyurdu.

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