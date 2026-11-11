Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e Dışişlerinden yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e Dışişlerinden yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmanın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya yazılı yanıt verdi. Bakanlık, Erdoğan'a yönelik ifadeleri sert sözlerle eleştirirken Türkiye'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini bildirdi.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 22:59
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 23:02
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri "alçakça ve hadsiz iftiralar" olarak nitelendirildi. Bakanlık, söz konusu açıklamaların İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye yönelik tutumunun yeni bir örneği olduğunu savundu.
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e suçlama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından yapılan açıklamaya tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen suçlamaları reddetti. Bakanlık, İsrailli yöneticilerin açıklamalarının kendi politikalarına ilişkin eleştirileri gündemden uzaklaştırmayı amaçladığını belirtti.
Yazılı açıklamada kullanılan ifadeler, Türkiye ile İsrail arasında Filistin meselesi üzerinden devam eden diplomatik görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.
Erdoğan'ın COP31 konuşmasına atıf yapıldı
Bakanlığın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasına dikkat çekildi. Erdoğan'ın 11 Kasım'daki konuşmasında İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in politikalarını "sistematik zulüm" olarak nitelendirdiğini aktardı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik İsrail kaynaklı eleştirileri bu konuşmayla ilişkilendirdi.
Türkiye'nin Filistin'e desteği sürecek
Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında Türkiye'nin Filistin halkına yönelik tutumunu da yineledi. Türkiye'nin Filistinliler başta olmak üzere İsrail'in politikalarından etkilenen kişilerin yanında durmaya devam edeceği ifade edildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e Dışişlerinden yanıt
Dışişleri Bakanlığı, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 11 Kasım 2026'da Antalya'da düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nin açılışında yaptığı konuşmanın ardından İsrail Dışişleri Bakanlığından gelen açıklamaya yazılı yanıt verdi. Bakanlık, Erdoğan'a yönelik ifadeleri sert sözlerle eleştirirken Türkiye'nin Filistin halkına desteğini sürdüreceğini bildirdi.
Açıklamada, İsrail Dışişleri Bakanlığının Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik ifadeleri "alçakça ve hadsiz iftiralar" olarak nitelendirildi. Bakanlık, söz konusu açıklamaların İsrailli yöneticilerin gerçekleri gizlemeye yönelik tutumunun yeni bir örneği olduğunu savundu.
Dışişleri Bakanlığından İsrail'e suçlama
Dışişleri Bakanlığı, İsrail tarafından yapılan açıklamaya tepki göstererek Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yöneltilen suçlamaları reddetti. Bakanlık, İsrailli yöneticilerin açıklamalarının kendi politikalarına ilişkin eleştirileri gündemden uzaklaştırmayı amaçladığını belirtti.
Yazılı açıklamada kullanılan ifadeler, Türkiye ile İsrail arasında Filistin meselesi üzerinden devam eden diplomatik görüş ayrılıklarını yeniden gündeme taşıdı.
Erdoğan'ın COP31 konuşmasına atıf yapıldı
Bakanlığın açıklamasında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nin açılış konuşmasına dikkat çekildi. Erdoğan'ın 11 Kasım'daki konuşmasında İsrail'in Filistinlilere yönelik uygulamalarını uluslararası kamuoyunun gündemine taşıdığı belirtildi.
Dışişleri Bakanlığı, Erdoğan'ın konuşmasında İsrail'in politikalarını "sistematik zulüm" olarak nitelendirdiğini aktardı. Bakanlık, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik İsrail kaynaklı eleştirileri bu konuşmayla ilişkilendirdi.
Türkiye'nin Filistin'e desteği sürecek
Dışişleri Bakanlığı, yazılı açıklamasında Türkiye'nin Filistin halkına yönelik tutumunu da yineledi. Türkiye'nin Filistinliler başta olmak üzere İsrail'in politikalarından etkilenen kişilerin yanında durmaya devam edeceği ifade edildi.
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