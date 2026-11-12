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Türkiye ve 4 dev arasında 5,1 milyar dolarlık imza
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, 'Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık' dedi.
Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Antalya'da COP31 kapsamında "MBD İmza Töreni"ne katıldı.
Bakan Şimşek, "Asya Kalkınma Bankası, Asya Altyapı Yatırım Bankası, Dünya Bankası ve İslam Kalkınma Bankası ile 5,1 milyar dolar değerinde 10 anlaşmaya imza attık" dedi.
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