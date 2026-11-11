Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı! İstanbul da listede
Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı! İstanbul da listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım 2026 Perşembe günü beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi ağırlıklı olarak yapılan uyarı kapsamında İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre iller yer aldı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:40
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 18:43
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 11 il sarı kodlu uyarı kapsamına alındı. Uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale bulunuyor.
Uyarının Marmara Bölgesi'ndeki çok sayıda ili kapsaması dikkati çekerken, yağışların 12 Kasım Perşembe günü etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı güncel tahminler, yağışların il ve ilçe düzeyindeki dağılımına ilişkin ayrıntıların izlenmesini sağlayacak.
İstanbul da kuvvetli yağış beklenen iller arasında
Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul da bulunuyor. Kentte beklenen yağışlar nedeniyle meteorolojik koşulların ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olası etkileri gündemde yer alıyor.
İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa da uyarı kapsamındaki iller arasında sıralanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında söz konusu iller için kuvvetli yağış beklentisi öne çıkıyor.
Sarı kodlu meteorolojik uyarı ne anlama geliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün renk kodlu uyarı sisteminde sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor. Tahmin edilen meteorolojik olay olağan dışı olmamakla birlikte, hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetler açısından dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli yağışların görüldüğü bölgelerde su baskını, yerel taşkın ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Uyarı kapsamındaki illerde yağışların süresi, şiddeti ve bölgesel dağılımına ilişkin güncel bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurularından takip edilebiliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı 11 il şöyle:
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Meteoroloji 11 ili sarı kodla uyardı! İstanbul da listede
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 12 Kasım 2026 Perşembe günü beklenen kuvvetli yağışlar nedeniyle İstanbul'un da aralarında bulunduğu 11 il için sarı kodlu meteorolojik uyarı yayımladı. Marmara Bölgesi ağırlıklı olarak yapılan uyarı kapsamında İstanbul, Bursa, Kocaeli ve çevre iller yer aldı.
Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, kuvvetli yağış beklentisi nedeniyle 11 il sarı kodlu uyarı kapsamına alındı. Uyarı verilen iller arasında İstanbul, Balıkesir, Bursa, Edirne, Kırklareli, Sakarya, Yalova, Bilecik, Tekirdağ, Kocaeli ve Çanakkale bulunuyor.
Uyarının Marmara Bölgesi'ndeki çok sayıda ili kapsaması dikkati çekerken, yağışların 12 Kasım Perşembe günü etkili olması bekleniyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün yayımlayacağı güncel tahminler, yağışların il ve ilçe düzeyindeki dağılımına ilişkin ayrıntıların izlenmesini sağlayacak.
İstanbul da kuvvetli yağış beklenen iller arasında
Sarı kodlu uyarı verilen iller arasında Türkiye'nin en kalabalık kenti İstanbul da bulunuyor. Kentte beklenen yağışlar nedeniyle meteorolojik koşulların ulaşım ve günlük yaşam üzerindeki olası etkileri gündemde yer alıyor.
İstanbul'un yanı sıra Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Bursa da uyarı kapsamındaki iller arasında sıralanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğünün açıklamasında söz konusu iller için kuvvetli yağış beklentisi öne çıkıyor.
Sarı kodlu meteorolojik uyarı ne anlama geliyor?
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün renk kodlu uyarı sisteminde sarı kod, hava durumunun potansiyel tehlike oluşturabileceğini ifade ediyor. Tahmin edilen meteorolojik olay olağan dışı olmamakla birlikte, hava koşullarından etkilenebilecek faaliyetler açısından dikkatli olunması gerekiyor.
Kuvvetli yağışların görüldüğü bölgelerde su baskını, yerel taşkın ve ulaşımda aksama gibi olumsuzluklar meydana gelebiliyor. Uyarı kapsamındaki illerde yağışların süresi, şiddeti ve bölgesel dağılımına ilişkin güncel bilgiler Meteoroloji Genel Müdürlüğünün duyurularından takip edilebiliyor.
Kuvvetli yağış uyarısı verilen iller
Meteoroloji Genel Müdürlüğünün sarı kodlu uyarı yayımladığı 11 il şöyle:
İstanbul
Balıkesir
Bursa
Edirne
Kırklareli
Sakarya
Yalova
Bilecik
Tekirdağ
Kocaeli
Çanakkale
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