Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinde yeni adım: Kanada ile CANDU anlaşması imzalandı
Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinde yeni adım: Kanada ile CANDU anlaşması imzalandı
Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:32
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 10:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma hedefinde yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis arasında, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulması planlanan nükleer santrale yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzalandı.
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Türkiye'nin nükleer enerji hamlesinde yeni adım: Kanada ile CANDU anlaşması imzalandı
Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulabilecek nükleer santral için fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzaladı
Türkiye'nin nükleer enerji kapasitesini artırma hedefinde yeni bir aşamaya geçildi. Türkiye Nükleer Enerji AŞ ile Kanada merkezli AtkinsRealis arasında, CANDU reaktör teknolojisiyle kurulması planlanan nükleer santrale yönelik fizibilite ve ön tasarım mühendisliği anlaşması imzalandı.
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