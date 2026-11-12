AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez
AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, 'Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:38
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 10:16
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir. Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."
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AK Parti Sözcüsü Çelik: Katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, İsrail Dışişleri Bakanlığının Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki gösterdi. Çelik, 'Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.' dedi.
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, "Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez" ifadelerini kullandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamalarında şu ifadeleri kullandı:
"Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir. Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."
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