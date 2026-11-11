Bülent Kuşoğlu'ndan CHP'deki bölünmeye ilişkin uyarı
Bülent Kuşoğlu'ndan CHP'deki bölünmeye ilişkin uyarı
Bülent Kuşoğlu, tv100'den gazeteci Aytunç Erkin'e yaptığı aktarılan açıklamalarda CHP tabanındaki siyasi ayrışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin farklı siyasi oluşumlara bölünmesinin seçimlerde kayba yol açabileceğini savunan Kuşoğlu, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeniden CHP çatısı altında bulunmasını istediğini söyledi. Kuşoğlu'nun sözleri, muhalefette birlik arayışı ve ittifak stratejisine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 21:07
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 21:18
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
CHP seçmeninin farklı siyasi tercihlere yöneldiğini ileri süren Kuşoğlu, parti tabanının dört ayrı gruba ayrıldığını iddia etti. Bu gruplardan ikisinin Yeni Parti'de, birinin CHP'de, diğerinin ise kararsız seçmenlerden oluştuğunu savundu.
Kuşoğlu, ayrışmanın devam etmesi halinde siyasi kayıplar yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
"Dört-beş ay önceye göre durum daha iyi. Dört parça olan CHP tabanının ikisi Yeni Parti'de, birisi bizde, birisi de kararsız görünüyor. Zaman içinde lehimize değişeceğini de biliyoruz. O tabanı kazanmamız lazım. Bu durum böyle devam ederse hepimiz kaybedeceğiz, bunu görmek gerekiyor."
Özgür Özel'e yönelik çağrı gündeme geldi
Kuşoğlu, açıklamasında Özgür Özel ve arkadaşlarıyla yeniden aynı siyasi çatı altında bulunmak istediğini ifade etti. Siyasi görüş ayrılıklarının ortak hedefler doğrultusunda aşılması gerektiğini savundu.
Muhalefetin ittifak stratejisi yeniden tartışma konusu
Kuşoğlu, muhalefetin seçimlerde başarılı olabilmesi için farklı siyasi partiler arasında iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu savundu. Geçmişte oluşturulan Altılı Masa ve Millet İttifakı modellerine atıfta bulunarak ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
"Altılı Masa'ya, Millet İttifakı'na ne kadar ihtiyaç var, şimdilerde daha iyi anlıyoruz. Bugün muhalefette bir ittifak çatısına dünden daha çok ihtiyaç var."
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Bülent Kuşoğlu'ndan CHP'deki bölünmeye ilişkin uyarı
Bülent Kuşoğlu, tv100'den gazeteci Aytunç Erkin'e yaptığı aktarılan açıklamalarda CHP tabanındaki siyasi ayrışmaya ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Muhalefetin farklı siyasi oluşumlara bölünmesinin seçimlerde kayba yol açabileceğini savunan Kuşoğlu, Özgür Özel ve arkadaşlarının yeniden CHP çatısı altında bulunmasını istediğini söyledi. Kuşoğlu'nun sözleri, muhalefette birlik arayışı ve ittifak stratejisine ilişkin tartışmaları gündeme taşıdı.
CHP seçmeninin farklı siyasi tercihlere yöneldiğini ileri süren Kuşoğlu, parti tabanının dört ayrı gruba ayrıldığını iddia etti. Bu gruplardan ikisinin Yeni Parti'de, birinin CHP'de, diğerinin ise kararsız seçmenlerden oluştuğunu savundu.
Kuşoğlu, ayrışmanın devam etmesi halinde siyasi kayıplar yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:
Özgür Özel'e yönelik çağrı gündeme geldi
Kuşoğlu, açıklamasında Özgür Özel ve arkadaşlarıyla yeniden aynı siyasi çatı altında bulunmak istediğini ifade etti. Siyasi görüş ayrılıklarının ortak hedefler doğrultusunda aşılması gerektiğini savundu.
Muhalefetin ittifak stratejisi yeniden tartışma konusu
Kuşoğlu, muhalefetin seçimlerde başarılı olabilmesi için farklı siyasi partiler arasında iş birliğine ihtiyaç duyulduğunu savundu. Geçmişte oluşturulan Altılı Masa ve Millet İttifakı modellerine atıfta bulunarak ortak hareket edilmesi gerektiğini belirtti.
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