Washington'da silahlı saldırı 1 ölü 4 yaralı

ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde meydana geldiği bildirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:05
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 18:08
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Silah seslerinin duyulmasının ardından Washington polisi, 15th Street'in 1500 numaralı bloğu çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Bölge sakinlerinden ve çevrede bulunan kişilerden güvenlik gerekçesiyle olay yerine yaklaşmamaları istendi.
VIDA Fitness spor merkezi, St. Luke's Episcopal Kilisesi ve konutların bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Whole Foods süpermarketinin yakınındaki yollar da güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.
Silahlı saldırıda 5 kişinin vurulduğu bildirildi
NBC4 Washington'ın aktardığı bilgilere göre, Logan Circle yakınlarında meydana gelen saldırıda toplam 5 kişi vuruldu. Yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği, diğer 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik kordonu oluştururken FBI ajanlarının da çalışmalara destek vermek üzere bölgeye gönderildiği aktarıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Saldırganın spor salonunda barikat kurduğu öne sürüldü
NBC News'e konuşan iki üst düzey yetkili, saldırganın Logan Circle yakınlarındaki bir spor salonunda barikat kurduğunu ve polisle çatışmaya devam ettiğini ileri sürdü. NBC News, silahlı saldırının söz konusu spor salonunda gerçekleştiğini aktardı.
İlk bilgilerde saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtilirken sonraki aktarımlarda şüphelinin spor salonunda bulunduğu ifade edildi.
Yollar kapatıldı, okullarda güvenlik tedbirleri alındı
Silahlı saldırının ardından Logan Circle çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki okullarda ise öğrencilerin ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla tedbir amaçlı kilitlenme uygulamasına geçildiği bildirildi.
Saldırganın güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak amacıyla birden fazla noktada kasıtlı yangın çıkardığı da iddialar arasında yer aldı.
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Washington'da silahlı saldırı 1 ölü 4 yaralı
ABD'nin başkenti Washington'da, Beyaz Saray'a yürüme mesafesindeki Logan Circle bölgesinde meydana geldiği bildirilen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti, 4 kişi yaralandı. Silah seslerinin duyulmasının ardından bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken çevrede geniş güvenlik önlemleri alındı.
Silah seslerinin duyulmasının ardından Washington polisi, 15th Street'in 1500 numaralı bloğu çevresinde güvenlik çemberi oluşturdu. Bölge sakinlerinden ve çevrede bulunan kişilerden güvenlik gerekçesiyle olay yerine yaklaşmamaları istendi.
VIDA Fitness spor merkezi, St. Luke's Episcopal Kilisesi ve konutların bulunduğu cadde polis ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Whole Foods süpermarketinin yakınındaki yollar da güvenlik önlemleri kapsamında trafiğe kapatıldı.
Silahlı saldırıda 5 kişinin vurulduğu bildirildi
NBC4 Washington'ın aktardığı bilgilere göre, Logan Circle yakınlarında meydana gelen saldırıda toplam 5 kişi vuruldu. Yaralılardan 1'inin hayatını kaybettiği, diğer 4 kişinin ise yaralandığı bildirildi.
Olay yerine sevk edilen polis ekipleri çevrede güvenlik kordonu oluştururken FBI ajanlarının da çalışmalara destek vermek üzere bölgeye gönderildiği aktarıldı. Yaralıların sağlık durumlarına ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Saldırganın spor salonunda barikat kurduğu öne sürüldü
NBC News'e konuşan iki üst düzey yetkili, saldırganın Logan Circle yakınlarındaki bir spor salonunda barikat kurduğunu ve polisle çatışmaya devam ettiğini ileri sürdü. NBC News, silahlı saldırının söz konusu spor salonunda gerçekleştiğini aktardı.
İlk bilgilerde saldırganın olay yerinden kaçtığı belirtilirken sonraki aktarımlarda şüphelinin spor salonunda bulunduğu ifade edildi.
Yollar kapatıldı, okullarda güvenlik tedbirleri alındı
Silahlı saldırının ardından Logan Circle çevresindeki bazı yollar araç trafiğine kapatıldı. Bölgedeki okullarda ise öğrencilerin ve çalışanların güvenliğini sağlamak amacıyla tedbir amaçlı kilitlenme uygulamasına geçildiği bildirildi.
Saldırganın güvenlik güçlerinin dikkatini dağıtmak amacıyla birden fazla noktada kasıtlı yangın çıkardığı da iddialar arasında yer aldı.
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