Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik mesajı zorlarına gitti: Küçümseme işareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik mesajı zorlarına gitti: Küçümseme işareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı Rum basınında 'Hristodulidis'i küçümseme işareti' olarak değerlendirildi.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 09:30
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 09:30
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Antalya EXPO alanında düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde konuk liderleri, Erdoğan ve Guterres karşıladı. Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamada yer almadı. Hristodulidis'i Guterres karşıladı.
Guterres'in Rum lidere gergin bir tonda bir şeyler söylediği dikkat çekerken, Hristodulidis'in suratının asıldığı görüldü.
Rum medyası, 'Antalya'da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor' başlığını atarken; Rum Hükümet kaynakları, Erdoğan'ın karşılamada olmamasını "Hristodulidis'i küçümseme işareti" olarak değerlendirdi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomatik mesajı zorlarına gitti: Küçümseme işareti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Antalya'daki COP31 Liderler Zirvesi'nde Güney Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamadı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın tavrı Rum basınında 'Hristodulidis'i küçümseme işareti' olarak değerlendirildi.
Antalya EXPO alanında düzenlenen COP31 Liderler Zirvesi'nde konuk liderleri, Erdoğan ve Guterres karşıladı. Erdoğan, Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) lideri Nikos Hristodulidis'i karşılamada yer almadı. Hristodulidis'i Guterres karşıladı.
Guterres'in Rum lidere gergin bir tonda bir şeyler söylediği dikkat çekerken, Hristodulidis'in suratının asıldığı görüldü.
Rum medyası, 'Antalya'da sert diplomatik gerilimler yaşanıyor' başlığını atarken; Rum Hükümet kaynakları, Erdoğan'ın karşılamada olmamasını "Hristodulidis'i küçümseme işareti" olarak değerlendirdi.
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