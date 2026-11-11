Borsa İstanbul'da kapanış! BİST 100'de son durum

Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 4,56 puan artışla 11.666,42 puandan tamamladı. Toplam işlem hacminin 117,4 milyar TL olarak gerçekleştiği işlem gününde endeks, teknoloji ve sanayi hisselerindeki alımların desteğiyle gün içinde pozitif seyretmesine rağmen kapanışta yatay kaldı.
Haber Giriş Tarihi: 11.11.2026 18:48
Haber Güncellenme Tarihi: 11.11.2026 18:50
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
BİST 100 kapanış
11.666,42
+4,56 puan
Toplam işlem hacmi
117,4 milyar TL
Bankacılık endeksi
-%0,23
Holding endeksi
-%0,67
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endekslerinde farklı yönlü hareketler görülürken teknoloji ve sanayi hisselerindeki alımlar endeksin gün içindeki seyrini destekledi.
En çok kazandıran sektör kimya petrol plastik oldu
Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 3,25 ile kimya, petrol, plastik sektöründe gerçekleşti. Günün en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 2,61 düşüşle sigorta oldu.
Kimya, petrol, plastik
+%3,25
Sigorta
-%2,61
Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öne çıktı
Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri, CoreWeave'in güçlü finansal sonuçlarının ardından pozitif seyir izledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksi son dört haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.
Yurt içinde ise BİST 100 endeksi, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra sektör bazlı fiyat hareketlerinin etkisi altında işlem gördü. Gün içindeki yükselişin kapanışa taşınamamasıyla endeks sınırlı artış kaydetti.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu affını istedi
Piyasa gündemindeki gelişmeler arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması da yer aldı. Kavcıoğlu, kurum ve kendisi hakkındaki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını istediğini bildirdi.
Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
"BDDK ve şahsımla ilgili son günlerdeki iddialar üzerine, Kurumumuzun daha fazla yıpranmaması için Sayın Cumhurbaşkanımız Erdoğan'dan affımı istedim."
BİST 100'de destek ve direnç seviyeleri
Analistler, BİST 100 endeksinde teknik açıdan 11.800 ve 11.900 puanı direnç, 11.500 ve 11.400 puanı ise destek seviyeleri olarak değerlendiriyor.
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Borsa İstanbul'da kapanış! BİST 100'de son durum
Borsa İstanbul'da BİST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre 4,56 puan artışla 11.666,42 puandan tamamladı. Toplam işlem hacminin 117,4 milyar TL olarak gerçekleştiği işlem gününde endeks, teknoloji ve sanayi hisselerindeki alımların desteğiyle gün içinde pozitif seyretmesine rağmen kapanışta yatay kaldı.
BİST 100 kapanış
11.666,42
+4,56 puan
Toplam işlem hacmi
117,4 milyar TL
Bankacılık endeksi
-%0,23
Holding endeksi
-%0,67
Borsa İstanbul'da bankacılık endeksi yüzde 0,23, holding endeksi ise yüzde 0,67 değer kaybetti. Sektör endekslerinde farklı yönlü hareketler görülürken teknoloji ve sanayi hisselerindeki alımlar endeksin gün içindeki seyrini destekledi.
En çok kazandıran sektör kimya petrol plastik oldu
Sektör endeksleri arasında en fazla yükseliş yüzde 3,25 ile kimya, petrol, plastik sektöründe gerçekleşti. Günün en fazla değer kaybeden sektör endeksi ise yüzde 2,61 düşüşle sigorta oldu.
Kimya, petrol, plastik
+%3,25
Sigorta
-%2,61
Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri öne çıktı
Küresel piyasalarda teknoloji hisseleri, CoreWeave'in güçlü finansal sonuçlarının ardından pozitif seyir izledi. ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz artırımlarını sürdüreceğine ilişkin beklentilerle dolar endeksi son dört haftanın en yüksek seviyesine yükseldi.
Yurt içinde ise BİST 100 endeksi, küresel piyasalardaki gelişmelerin yanı sıra sektör bazlı fiyat hareketlerinin etkisi altında işlem gördü. Gün içindeki yükselişin kapanışa taşınamamasıyla endeks sınırlı artış kaydetti.
BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu affını istedi
Piyasa gündemindeki gelişmeler arasında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) Başkanı Şahap Kavcıoğlu'nun açıklaması da yer aldı. Kavcıoğlu, kurum ve kendisi hakkındaki iddialar üzerine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'dan görevinden affını istediğini bildirdi.
Kavcıoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:
BİST 100'de destek ve direnç seviyeleri
Analistler, BİST 100 endeksinde teknik açıdan 11.800 ve 11.900 puanı direnç, 11.500 ve 11.400 puanı ise destek seviyeleri olarak değerlendiriyor.
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