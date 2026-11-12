Malatya'da askeri helikopter düştü 4 asker şehit oldu
Malatya'da askeri helikopter düştü 4 asker şehit oldu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterin enkazına ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 19:24
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 20:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasının ardından yaptığı ilk açıklamada, S-70 tipi helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu.
Bakanlığın ilk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
"Bir adet S-70 tipi helikopterimiz Malatya’da henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğramıştır. Enkaza ulaşılmış, arama-kurtarma çalışmalarına derhal başlanmıştır."
Açıklamanın ardından kaza bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip edildi.
MSB 4 askerin şehit olduğunu duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı ikinci açıklamada helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"S-70 tipi helikopterimizin henüz belirlenemeyen bir sebeple Malatya’da kaza kırıma uğraması sonucu, helikopterde bulunan 4 kahraman silah arkadaşımız şehit olmuştur.
Şehitlerimize Allah’tan rahmet, kederli ailelerine, Türk Silahlı Kuvvetleri’mize ve asil milletimize başsağlığı ve sabırlar dileriz."
Kaza bölgesinden ilk görüntüler geldi
Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından bölgedeki çalışmalar başlatıldı.
Kaza yerinden görüntülerin de paylaşıldığı bildirildi.
S-70 tipi askeri helikopterin özellikleri
S-70 Black Hawk, Sikorsky tarafından geliştirilen ve askeri personel ile malzeme taşımacılığında kullanılan çok amaçlı bir helikopter modelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de farklı görevlerde kullanılan S-70 helikopterleri bulunuyor.
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Malatya'da askeri helikopter düştü 4 asker şehit oldu
Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde S-70 tipi askeri helikopterin henüz belirlenemeyen bir nedenle kaza kırıma uğraması sonucu 4 asker şehit oldu. Milli Savunma Bakanlığı (MSB), helikopterin enkazına ulaşıldığını ve arama-kurtarma çalışmalarının başlatıldığını açıkladı.
Milli Savunma Bakanlığı, Malatya'da meydana gelen askeri helikopter kazasının ardından yaptığı ilk açıklamada, S-70 tipi helikopterin henüz bilinmeyen bir nedenle kaza kırıma uğradığını duyurdu.
Bakanlığın ilk açıklamasında şu ifadelere yer verildi:
Açıklamanın ardından kaza bölgesindeki arama-kurtarma çalışmalarına ilişkin gelişmeler takip edildi.
MSB 4 askerin şehit olduğunu duyurdu
Milli Savunma Bakanlığı, kazaya ilişkin yaptığı ikinci açıklamada helikopterde bulunan 4 askerin şehit olduğunu bildirdi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Kaza bölgesinden ilk görüntüler geldi
Yeşilyurt ilçesinde meydana gelen kazanın ardından olay yerine çok sayıda itfaiye ve sağlık ekibi yönlendirildi. Helikopterin enkazına ulaşılmasının ardından bölgedeki çalışmalar başlatıldı.
Kaza yerinden görüntülerin de paylaşıldığı bildirildi.
S-70 tipi askeri helikopterin özellikleri
S-70 Black Hawk, Sikorsky tarafından geliştirilen ve askeri personel ile malzeme taşımacılığında kullanılan çok amaçlı bir helikopter modelidir. Türk Silahlı Kuvvetleri envanterinde de farklı görevlerde kullanılan S-70 helikopterleri bulunuyor.
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