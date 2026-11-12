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Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti

Eski Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek, Ankara'da hayatını kaybetti. Deniz Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde öğle namazının ardından cenaze namazı kılındı. Çok sayıda vatandaşın katıldığı cenaze töreninin ardından Gökçek'in naaşı, defnedilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:19
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 18:21
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek hayatını kaybetti

Ankara'da hayatını kaybeden Deniz Gökçek için Hacı Bayram-ı Veli Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına çok sayıda vatandaş katıldı.

Cenaze namazının ardından Deniz Gökçek'in naaşı, dualar ve tekbirler eşliğinde camiden çıkarıldı. Törenin tamamlanmasıyla birlikte cenaze, toprağa verilmek üzere Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü.

Deniz Gökçek'in cenazesi Karşıyaka Mezarlığı'na götürüldü

Melih Gökçek'in kardeşi Deniz Gökçek'in cenaze işlemleri, Ankara'da düzenlenen törenle devam etti. Hacı Bayram-ı Veli Camii'ndeki cenaze namazının ardından naaşın Karşıyaka Mezarlığı'na nakledildiği bildirildi.

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