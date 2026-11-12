Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e Türkiye'den tepki yağdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e Türkiye'den tepki yağdı
İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den tepki yağdı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir' ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.' dedi.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 13:55
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 13:56
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki yağdı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
İletişim Başkanı Burhanettin Duran: İsrail Dışişleri Bakanlığının, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik seviyesiz ve hadsiz ifadeleri, Gazze'de gerçekleştirdiği soykırım ve ekolojik felaket karşısında hesap vermek yerine hakaret ve propaganda diline başvuran İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir. Cumhurbaşkanımız, COP31 Liderler Zirvesi'nde Gazze'de yaşanan insani felaketin yanı sıra asırlık zeytin ağaçlarının yok edilmesine, su kaynaklarının kirletilmesine ve şehirlerin enkaza çevrilmesine dikkat çekmiştir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye olarak, Filistin halkının özgürlük, adalet ve bağımsızlık mücadelesinin yanında durmaya, maruz kaldığı zulme karşı sesimizi yükseltmeye ve iki devletli çözüm temelinde kalıcı barış için çalışmaya kararlılıkla devam edeceğiz."
"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"
Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir. Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İsrail'in isteği soykırım siyasetinin sıradanlaşmasıdır. Bugün tehlike, dünyanın buna alışmasıdır. Alışmak, suça ortak olmak demektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye alışmayı reddediyor." ifadesini kullandı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) açılışında, insanlığın vicdanında çoktan karşılık bulmuş bir hakikati yüksek sesle yinelediğini hatırlattı.
Bu hakikatin bir coğrafyayla sınırlı olmadığına, yeryüzünün bir yerinde insani değerlerin çiğnenmesinin artık her yerde hissedilip, görüldüğüne işaret eden Ala, şunları kaydetti:
"İsrail'in gerçeği örtme çabaları beyhudedir. Gazze'deki acı bu yüzden Gazze'ye ait bir mesele değildir. Her insan, o acının tanığı ve bu tanıklığın sorumlusudur. 'Güvenlik' kavramı sistematik bir katliam için sığınak olamaz. Hiçbir devletin güvenlik hakkı, başka bir halkın yaşama hakkını ortadan kaldırma ruhsatına dönüşemez. Orantılılık, sivil ayrımı gözetme ve insani yardımın geçişine izin verme yükümlülükleri bir lütuf değil, uluslararası hukukun ta kendisidir. İsrail'in isteği soykırım siyasetinin sıradanlaşmasıdır. Bugün tehlike, dünyanın buna alışmasıdır. Alışmak, suça ortak olmak demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye alışmayı reddediyor. Uluslararası kamuoyunu bu konuda uyarıyor. Bu süreçte İsrail tarafından ülkemiz aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerini boşa çıkaracak ve hakikati anlatmaya devam edeceğiz."
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan İsrail'e Türkiye'den tepki yağdı
İsrail'in Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı hedef alan sözlerine Türkiye'den tepki yağdı. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, 'İsrail yönetiminin içine düştüğü siyasi ve ahlaki çıkmazın bir başka göstergesidir' ifadelerini kullandı. Öte yandan AK Parti Sözcüsü Çelik, 'Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir.' dedi.
Türkiye'den, İsrail Dışişleri Bakanlığı'nın Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik açıklamalarına tepki yağdı.
İletişim Başkanı Burhanettin Duran tarafından yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"GERİ ADIM ATMAYACAĞIZ"
Bir tepki de AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten geldi.
Çelik, şu ifadelere yer verdi: "Sayın Cumhurbaşkanımız COP31 Liderler Zirvesi'nde, İsrail'deki soykırım şebekesinin zulümlerine karşı bir kere daha insanlık vicdanı, adalet ve hukuk adına gerekenleri söylemiştir. Soykırım şebekesinin üyelerinin Sayın Cumhurbaşkanımızı hedef alan hadsiz açıklamaları, işledikleri insanlık suçlarını ve katliamları örtbas edemeyecektir. Tarihin ve adaletin yargılaması gereken katliam şebekesi, suçlarını bu yalanlarla gizleyemez. Filistin halkının ve hakikatin yanında durmaktan bir adım bile geri adım atmayacağız."
AK PARTİ'DEN SERT TEPKİ
AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, "İsrail'in isteği soykırım siyasetinin sıradanlaşmasıdır. Bugün tehlike, dünyanın buna alışmasıdır. Alışmak, suça ortak olmak demektir. Sayın Cumhurbaşkanı'mızın liderliğinde Türkiye alışmayı reddediyor." ifadesini kullandı.
Ala, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı'nın (COP31) açılışında, insanlığın vicdanında çoktan karşılık bulmuş bir hakikati yüksek sesle yinelediğini hatırlattı.
Bu hakikatin bir coğrafyayla sınırlı olmadığına, yeryüzünün bir yerinde insani değerlerin çiğnenmesinin artık her yerde hissedilip, görüldüğüne işaret eden Ala, şunları kaydetti:
"İsrail'in gerçeği örtme çabaları beyhudedir. Gazze'deki acı bu yüzden Gazze'ye ait bir mesele değildir. Her insan, o acının tanığı ve bu tanıklığın sorumlusudur. 'Güvenlik' kavramı sistematik bir katliam için sığınak olamaz. Hiçbir devletin güvenlik hakkı, başka bir halkın yaşama hakkını ortadan kaldırma ruhsatına dönüşemez. Orantılılık, sivil ayrımı gözetme ve insani yardımın geçişine izin verme yükümlülükleri bir lütuf değil, uluslararası hukukun ta kendisidir. İsrail'in isteği soykırım siyasetinin sıradanlaşmasıdır. Bugün tehlike, dünyanın buna alışmasıdır. Alışmak, suça ortak olmak demektir. Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Türkiye alışmayı reddediyor. Uluslararası kamuoyunu bu konuda uyarıyor. Bu süreçte İsrail tarafından ülkemiz aleyhine yürütülen dezenformasyon girişimlerini boşa çıkaracak ve hakikati anlatmaya devam edeceğiz."
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