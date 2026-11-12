İletişim Başkanı Duran'dan COP31 zirvesine ilişkin mesaj
İletişim Başkanı Duran'dan COP31 zirvesine ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlendiğini belirttiği COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamasında Türkiye'nin iklim diplomasisi ve iklim adaleti konusundaki yaklaşımını değerlendirdi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini aktardığı zirvede 6 kıtadan toplam 102 liderin ağırlandığını ifade etti. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas aldığını belirten Duran, insani değerlerin de iklim politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 18:37
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 18:41
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni bir araya getiren COP31 sürecine ilişkin bilgiler verdi.
Duran, Antalya'daki Liderler Zirvesi'nde 95 ülke lideri ve 7 uluslararası kuruluş başkanı olmak üzere toplam 102 liderin ağırlandığını belirtti. Türkiye'nin uluslararası iklim diplomasisinde diyaloğu, uzlaşıyı ve somut adımları önceleyen bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.
Duran'dan iklim adaleti ve insani değerler vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede uluslararası topluma yaptığı çağrıya değinen Duran, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel hedeflerle sınırlı olmadığını belirtti.
Duran, Erdoğan'ın konuşmasından şu ifadeleri aktardı:
"İnsanlığın tek bir çatısı vardır, o da gökyüzüdür, tek bir bahçesi vardır, o da yeryüzüdür. Başka bir gökyüzümüz, başka bir yeryüzümüz yoktur."
Türkiye'nin iklim adaleti konusundaki yaklaşımına dikkat çeken Duran, "Türkiye, iklim adaletini konuşurken insani değerleri ve vicdanı da masaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'daki zeytin fidanı dikimine dikkat çekti
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya'da zeytin fidanı dikmesine de değindi.
Gazze'deki gelişmeler ve zeytin ağaçlarının yok edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Duran, gerçekleştirilen fidan dikimini insanlığa ve geleceğe sahip çıkma iradesinin simgesi olarak nitelendirdi.
İklim kriziyle mücadelenin insana, toprağa ve geleceğe sahip çıkmayı da kapsadığını belirten Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
"Gelecek nesillere bırakacağımız en kıymetli miras, daha temiz, daha yeşil ve daha adil bir dünya olacaktır."
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İletişim Başkanı Duran'dan COP31 zirvesine ilişkin mesaj
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Antalya'da düzenlendiğini belirttiği COP31 Liderler Zirvesi'ne ilişkin açıklamasında Türkiye'nin iklim diplomasisi ve iklim adaleti konusundaki yaklaşımını değerlendirdi. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini aktardığı zirvede 6 kıtadan toplam 102 liderin ağırlandığını ifade etti. Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede diyalog, uzlaşı ve somut eylemi esas aldığını belirten Duran, insani değerlerin de iklim politikalarının ayrılmaz bir parçası olduğunu vurguladı.
Burhanettin Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi'ne taraf 196 ülke ile Avrupa Birliği'ni bir araya getiren COP31 sürecine ilişkin bilgiler verdi.
Duran, Antalya'daki Liderler Zirvesi'nde 95 ülke lideri ve 7 uluslararası kuruluş başkanı olmak üzere toplam 102 liderin ağırlandığını belirtti. Türkiye'nin uluslararası iklim diplomasisinde diyaloğu, uzlaşıyı ve somut adımları önceleyen bir yaklaşım benimsediğini ifade etti.
Duran'dan iklim adaleti ve insani değerler vurgusu
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın zirvede uluslararası topluma yaptığı çağrıya değinen Duran, iklim değişikliğiyle mücadelenin yalnızca çevresel hedeflerle sınırlı olmadığını belirtti.
Duran, Erdoğan'ın konuşmasından şu ifadeleri aktardı:
Türkiye'nin iklim adaleti konusundaki yaklaşımına dikkat çeken Duran, "Türkiye, iklim adaletini konuşurken insani değerleri ve vicdanı da masaya koydu." değerlendirmesinde bulundu.
Antalya'daki zeytin fidanı dikimine dikkat çekti
Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Antalya'da zeytin fidanı dikmesine de değindi.
Gazze'deki gelişmeler ve zeytin ağaçlarının yok edilmesine ilişkin açıklamalarda bulunan Duran, gerçekleştirilen fidan dikimini insanlığa ve geleceğe sahip çıkma iradesinin simgesi olarak nitelendirdi.
İklim kriziyle mücadelenin insana, toprağa ve geleceğe sahip çıkmayı da kapsadığını belirten Duran, açıklamasını şu sözlerle tamamladı:
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