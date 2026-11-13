İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'güncel kadın eğitim yapılanması'na yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:34
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:34
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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İzmir merkezli 14 ilde FETÖ operasyonu: 29 gözaltı
İzmir merkezli 14 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 'güncel kadın eğitim yapılanması'na yönelik operasyonda 29 zanlı gözaltına alındı.
İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı Terör Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat şubeleri ekiplerince, FETÖ'nün "güncel kadın eğitim yapılanması"nda faaliyet yürüttükleri tespit edilen 32 şüphelinin yakalanması ve suç unsurlarının ele geçirilmesi amacıyla çalışma başlatıldı.
Ekiplerce İzmir'in yanı sıra Manisa, Gaziantep, Şanlıurfa, Kocaeli, Afyonkarahisar, Bursa, Denizli, Isparta, Konya, Ankara, Yozgat, Antalya ve Aydın'da eş zamanlı operasyon düzenlendi.
Operasyonda 29 şüpheli gözaltına alındı, 3 zanlının yurt dışında olduğu tespit edildi.
Adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyale el konuldu.
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