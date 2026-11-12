Hakan Fidan'dan COP31 sonrası iklim diplomasisi mesajı
Hakan Fidan'dan COP31 sonrası iklim diplomasisi mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirttiği COP31 Liderler Zirvesi'nin tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğini vurguladı. Zirvenin dünyanın farklı bölgelerinden karar alıcıları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdiğini belirten Fidan, Türkiye'nin iklim diplomasisi alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 22:30
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 22:32
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nin sona erdiğini bildirdi. Fidan, Türkiye'nin başkanlığında gerçekleştirilen organizasyonun iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamasını temenni etti.
Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
"Ülkemizin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirilen COP31 toplantısının Liderler Zirvesi bölümü tamamlandı. Dünyanın dört bir yanından karar alıcıları ve sivil toplum mensuplarını bir araya getiren bu önemli etkinliğin iklim kriziyle mücadelede yeni bir dönüm noktası olmasını temenni ediyoruz."
Türkiye'nin iklim diplomasisinde iş birliği vurgusu
Fidan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine önem verdiğini belirtti. Küresel iklim sorunlarına yönelik somut sonuçların elde edilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrenin korunmasına ilişkin sözlerine de yer veren Fidan, şu ifadeleri aktardı:
"Bizim medeniyetimizin merkezinde tabiata saygı vardır. Yeryüzü korunup kollanması gereken mukaddes bir emanettir."
Fidan, Türkiye'nin bu anlayış doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluk kapsamında faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.
COP31'de somut sonuç hedefi öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, COP31 Liderler Zirvesi'nin farklı ülkelerden karar alıcıları ve sivil toplum temsilcilerini buluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin uluslararası iklim iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlara ulaşılması yönündeki çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.
Fidan'ın açıklamasında, Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından COP31 kapsamındaki diğer çalışmaların sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı.
Bakan Fidan'dan Murat Kurum ve organizasyon ekibine tebrik
Hakan Fidan, paylaşımının son bölümünde COP31 organizasyonunun gerçekleştirilmesinde görev alan kurum ve yetkililere teşekkür etti.
Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
"Bu başarılı organizasyonun hayata geçirilmesinde emeği bulunan, başta COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Sayın Murat Kurum olmak üzere tüm yetkililerimiz ve kuruluşlarımızı tebrik ediyoruz."
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Hakan Fidan'dan COP31 sonrası iklim diplomasisi mesajı
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Türkiye'nin başkanlığı ve ev sahipliğinde gerçekleştirildiğini belirttiği COP31 Liderler Zirvesi'nin tamamlandığını açıkladı. Sosyal medya hesabından paylaşım yapan Fidan, iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlar elde edilmesi gerektiğini vurguladı. Zirvenin dünyanın farklı bölgelerinden karar alıcıları ve sivil toplum temsilcilerini bir araya getirdiğini belirten Fidan, Türkiye'nin iklim diplomasisi alanındaki çalışmalarını sürdüreceğini ifade etti.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada COP31 kapsamında düzenlenen Liderler Zirvesi'nin sona erdiğini bildirdi. Fidan, Türkiye'nin başkanlığında gerçekleştirilen organizasyonun iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası iş birliğine katkı sağlamasını temenni etti.
Bakan Fidan, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:
Türkiye'nin iklim diplomasisinde iş birliği vurgusu
Fidan, Türkiye'nin iklim değişikliğiyle mücadelede uluslararası ortaklıkların geliştirilmesine önem verdiğini belirtti. Küresel iklim sorunlarına yönelik somut sonuçların elde edilmesi amacıyla çalışmaların devam edeceğini ifade etti.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çevrenin korunmasına ilişkin sözlerine de yer veren Fidan, şu ifadeleri aktardı:
Fidan, Türkiye'nin bu anlayış doğrultusunda iklim değişikliğiyle mücadelede üstlendiği sorumluluk kapsamında faaliyetlerini sürdüreceğini kaydetti.
COP31'de somut sonuç hedefi öne çıktı
Dışişleri Bakanı Fidan, COP31 Liderler Zirvesi'nin farklı ülkelerden karar alıcıları ve sivil toplum temsilcilerini buluşturduğunu belirtti. Türkiye'nin uluslararası iklim iş birliğinin güçlendirilmesi ve somut sonuçlara ulaşılması yönündeki çalışmalarına devam edeceğini bildirdi.
Fidan'ın açıklamasında, Liderler Zirvesi'nin tamamlanmasının ardından COP31 kapsamındaki diğer çalışmaların sonuçlarına ilişkin ayrıntılı bilgi yer almadı.
Bakan Fidan'dan Murat Kurum ve organizasyon ekibine tebrik
Hakan Fidan, paylaşımının son bölümünde COP31 organizasyonunun gerçekleştirilmesinde görev alan kurum ve yetkililere teşekkür etti.
Fidan, açıklamasında şu ifadelere yer verdi:
Çok Okunanlar