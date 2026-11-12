COP31'de dünyaya çağrı... Bakan Kurum: Hep birlikte harekete geçeceğiz
COP31'de dünyaya çağrı... Bakan Kurum: Hep birlikte harekete geçeceğiz
Antalya'da COP31 kapsamında 'İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı'nda konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkelerin zirvede önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyduğunu kaydeden Kurum, COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştirdiklerini söyledi. Kurum, 'Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız. Ortak irade arayacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz.' ifadelerini kullandı.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 10:28
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 10:29
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 kapsamında "İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı"nda konuştu.
Kurum, zirveye katılımı ve COP31'in eylem ajandasındaki hedefleri değerlendirdi.
Devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarını paylaştığını, müzakerelerin ise diğer salonlarda sürdüğünü belirten Kurum, hem ülkelerin müzakerecilerinin hem de yan etkinliklerde yer alan katılımcıların zirveye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Kurum, Antalya'da yalnızca iki günde 100 bin kayıt yapıldığını bildirdi.
"DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON"
Ülkelerin zirvede önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyduğunu kaydeden Kurum, COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştirdiklerini söyledi.
Kurum, "Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız. Ortak irade arayacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
COP31'i "uygulama COP'u" olarak adlandırdıklarını belirten Kurum, alınan kararların sözde kalmaması, hayata geçirilerek uygulamaya dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
ON BAŞLIKTA EYLEM AJANDASI
Bu vizyon doğrultusunda eylem ajandasındaki 10 gündem maddesi için iddialı, ulaşılabilir ve ölçülebilir bir yol haritası ortaya koyduklarını ifade eden Kurum; temiz enerji ve elektrifikasyon, yeşil sanayi, sıfır atık, metan azaltımı, dirençli şehirler, gıda güvenliği, okyanuslar, sağlık ve gençlik gibi alanların hayatın hemen her noktasına dokunduğunu söyledi.
Kurum, bu başlıkların üretim, yatırım ve geleceğin şekillenmesi açısından doğrudan önem taşıdığına dikkati çekti.
2035 İÇİN ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ
COP31 eylem ajandasıyla dünyaya çağrıda bulunduklarını belirten Kurum, 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
Kurum, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını da en az yüzde 15'e taşımak istediklerini kaydetti.
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COP31'de dünyaya çağrı... Bakan Kurum: Hep birlikte harekete geçeceğiz
Antalya'da COP31 kapsamında 'İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı'nda konuşan COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, ülkelerin zirvede önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyduğunu kaydeden Kurum, COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştirdiklerini söyledi. Kurum, 'Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız. Ortak irade arayacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz.' ifadelerini kullandı.
COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Antalya'da COP31 kapsamında "İş Dünyası ve Yatırım Zirvesi'nin Açılış Programı"nda konuştu.
Kurum, zirveye katılımı ve COP31'in eylem ajandasındaki hedefleri değerlendirdi.
Devlet ve hükümet başkanlarının ulusal beyanlarını paylaştığını, müzakerelerin ise diğer salonlarda sürdüğünü belirten Kurum, hem ülkelerin müzakerecilerinin hem de yan etkinliklerde yer alan katılımcıların zirveye yoğun ilgi gösterdiğini ifade etti. Kurum, Antalya'da yalnızca iki günde 100 bin kayıt yapıldığını bildirdi.
"DİYALOG, UZLAŞI, AKSİYON"
Ülkelerin zirvede önceliklerini, hedeflerini ve yol haritalarını ortaya koyduğunu kaydeden Kurum, COP31 Başkanlığı olarak uygulamayı sürecin merkezine yerleştirdiklerini söyledi.
Kurum, "Diyalog, uzlaşı, aksiyon. Konuşacağız. Ortak irade arayacağız ve hep birlikte harekete geçeceğiz." ifadelerini kullandı.
COP31'i "uygulama COP'u" olarak adlandırdıklarını belirten Kurum, alınan kararların sözde kalmaması, hayata geçirilerek uygulamaya dönüşmesi gerektiğini vurguladı.
ON BAŞLIKTA EYLEM AJANDASI
Bu vizyon doğrultusunda eylem ajandasındaki 10 gündem maddesi için iddialı, ulaşılabilir ve ölçülebilir bir yol haritası ortaya koyduklarını ifade eden Kurum; temiz enerji ve elektrifikasyon, yeşil sanayi, sıfır atık, metan azaltımı, dirençli şehirler, gıda güvenliği, okyanuslar, sağlık ve gençlik gibi alanların hayatın hemen her noktasına dokunduğunu söyledi.
Kurum, bu başlıkların üretim, yatırım ve geleceğin şekillenmesi açısından doğrudan önem taşıdığına dikkati çekti.
2035 İÇİN ELEKTRİFİKASYON HEDEFİ
COP31 eylem ajandasıyla dünyaya çağrıda bulunduklarını belirten Kurum, 2035'e kadar nihai enerji tüketimindeki elektriğin payını yüzde 35'e çıkarmayı hedeflediklerini açıkladı.
Kurum, üretim ve imalatta döngüsel malzeme kullanımını da en az yüzde 15'e taşımak istediklerini kaydetti.
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