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MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! FETÖ'nün finansörleri yakayı ele verdi
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet güçleri, FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet güçleri, FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.
Örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken, terör örgütünün para kaynaklarına yönelik mücadelede önemli bir adım daha atıldı.
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