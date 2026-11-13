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MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! FETÖ'nün finansörleri yakayı ele verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet güçleri, FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi. Örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alındı.

Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:49
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:50
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
MİT ve Emniyet'ten nokta operasyon! FETÖ'nün finansörleri yakayı ele verdi

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) ve Emniyet güçleri, FETÖ'nün finansal yapılanmasına yönelik operasyon düzenledi.

Örgüte finansal destek sağladıkları belirlenen 6 şüpheli gözaltına alınırken, terör örgütünün para kaynaklarına yönelik mücadelede önemli bir adım daha atıldı.

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