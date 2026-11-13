Savaş yeniden alevleniyor! İran'dan ABD'ye Bahreyn'de misilleme
Savaş yeniden alevleniyor! İran'dan ABD'ye Bahreyn'de misilleme
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 09:15
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 09:15
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 22 numaralı açıklamada, düşman unsurlarının Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki bir iletişim kulesine dün gece düzenlediği hava saldırısına karşılık, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin, Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğu belirtildi.
Saldırının ABD'ye, hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olduğu ifade edilen açıklamada, ihlallerin tekrarlanması halinde karşılık vermeye hazır olunduğu kaydedildi.
Devrim Muhafızları, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
ABD ordusu veya Bahreyn'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde düşman unsurlarının Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
İşte ABD/İsrail-İran savaşında dakika dakika yaşananlar:
07.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlama veya seyrüsefer özgürlüğünü koruma gerekçesiyle yürüteceği olası girişimlere katılacak ülkelere uluslararası hukuk uyarısında bulundu.
06.47 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.
05.00 İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yargı makamlarının iki İran vatandaşı hakkındaki "güvenlik" ve "casusluk" suçlamalarını reddederek, bu suçlamaların siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıldığını savundu.
02.30 İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatma ihtimali, seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevinin Gadi Eisenkot'a verilmesiyle birlikte, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yetkileri konusunda tartışmalara yol açtı.
01.00 ABD Senatosundaki 4 senatör, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sürdürme imkanını kısıtlamayan yıl sonu bütçe anlaşmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.
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Savaş yeniden alevleniyor! İran'dan ABD'ye Bahreyn'de misilleme
İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.
Devrim Muhafızları Ordusu tarafından yapılan 22 numaralı açıklamada, düşman unsurlarının Hürmüzgan eyaletine bağlı Sirik kentindeki bir iletişim kulesine dün gece düzenlediği hava saldırısına karşılık, Devrim Muhafızları Ordusu Hava Kuvvetlerinin, Bahreyn'deki ABD'ye ait erken uyarı radarını vurduğu belirtildi.
Saldırının ABD'ye, hava sahasına yönelik ihlallerine ve Hürmüz Boğazı'nda petrol kaçakçılığına son vermesi için ciddi bir uyarı olduğu ifade edilen açıklamada, ihlallerin tekrarlanması halinde karşılık vermeye hazır olunduğu kaydedildi.
Devrim Muhafızları, ABD'nin yönlendirmesiyle hareket eden ve ihlallere karışan şirketlerin daha ağır yaptırımlarla karşılaşacağı uyarısında bulundu.
ABD ordusu veya Bahreyn'den henüz saldırıya ilişkin açıklama yapılmadı.
İran resmi haber ajansı IRNA, gece saatlerinde düşman unsurlarının Sirik kentine saldırı düzenlediğini duyurmuştu.
07.00 İran Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü İsmail Bekayi, ABD'nin Hürmüz Boğazı'nda deniz güvenliğini sağlama veya seyrüsefer özgürlüğünü koruma gerekçesiyle yürüteceği olası girişimlere katılacak ülkelere uluslararası hukuk uyarısında bulundu.
06.47 İran Devrim Muhafızları Ordusu, ABD'nin Bahreyn'deki erken uyarı radarının hedef alınarak imha edildiğini duyurdu.
05.00 İran'ın Londra Büyükelçiliği, İngiliz yargı makamlarının iki İran vatandaşı hakkındaki "güvenlik" ve "casusluk" suçlamalarını reddederek, bu suçlamaların siyasi amaçlar doğrultusunda kullanıldığını savundu.
02.30 İsrail'in İran'a yönelik yeni bir saldırı başlatma ihtimali, seçimlerin ardından yeni hükümeti kurma görevinin Gadi Eisenkot'a verilmesiyle birlikte, geçici hükümetin Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun yetkileri konusunda tartışmalara yol açtı.
01.00 ABD Senatosundaki 4 senatör, ABD Başkanı Donald Trump'ın İran'a saldırıları sürdürme imkanını kısıtlamayan yıl sonu bütçe anlaşmasını kabul etmeyeceklerini açıkladı.
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