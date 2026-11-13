Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Dolmabahçe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Dolmabahçe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın ilişkileri güçlendireceğini belirtirken 2025 yılında yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine katkı sağladığını ifade etti.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 18:34
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 18:36
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini ele aldı.
Görüşmenin gündeminde iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de yer aldı. Tarafların diplomatik ve ekonomik ilişkiler kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdiği bildirildi.
Karşılıklı Savunma Anlaşması gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Katar arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'na değindi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirtti.
Savunma alanındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, anlaşmanın uygulanma takvimine yönelik ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında 2025 yılında yürürlüğe girdiğini belirttiği Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ikili ticaret açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
Anlaşmanın iki ülkeyi karşılıklı ticaret hacmi hedefine yaklaştırdığını ifade eden Erdoğan, ekonomik ilişkilerde sağlanan ilerlemeye değindi.
Görüşmeye ilişkin aktarılan bilgilerde hedeflenen ticaret hacminin tutarı veya güncel dış ticaret verileri yer almadı.
Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası gündemdeki gelişmeler de değerlendirildi.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan Katar Emiri Al Sani ile Dolmabahçe'de görüştü
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani ile İstanbul'daki Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde bir araya geldi. Görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler değerlendirildi. Erdoğan, iki ülke arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'nın ilişkileri güçlendireceğini belirtirken 2025 yılında yürürlüğe giren Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın karşılıklı ticaret hacmi hedeflerine katkı sağladığını ifade etti.
Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamad Al Sani, Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi'nde gerçekleştirdikleri görüşmede Türkiye-Katar ilişkilerini ele aldı.
Görüşmenin gündeminde iki ülke arasındaki iş birliğinin yanı sıra bölgesel ve küresel gelişmeler de yer aldı. Tarafların diplomatik ve ekonomik ilişkiler kapsamında yürütülen çalışmaları değerlendirdiği bildirildi.
Karşılıklı Savunma Anlaşması gündeme geldi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, görüşmede Türkiye ile Katar arasında imzalanan Karşılıklı Savunma Anlaşması'na değindi. Anlaşmanın iki ülke arasındaki kardeşlik ilişkilerine yeni bir boyut kazandıracağını belirtti.
Savunma alanındaki iş birliğine ilişkin değerlendirmelerin yapıldığı görüşmede, anlaşmanın uygulanma takvimine yönelik ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.
Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması değerlendirildi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye ile Katar arasında 2025 yılında yürürlüğe girdiğini belirttiği Ticari ve Ekonomik Ortaklık Anlaşması'nın ikili ticaret açısından taşıdığı öneme dikkat çekti.
Anlaşmanın iki ülkeyi karşılıklı ticaret hacmi hedefine yaklaştırdığını ifade eden Erdoğan, ekonomik ilişkilerde sağlanan ilerlemeye değindi.
Görüşmeye ilişkin aktarılan bilgilerde hedeflenen ticaret hacminin tutarı veya güncel dış ticaret verileri yer almadı.
Bölgesel ve küresel gelişmeler ele alındı
Dolmabahçe Ofisi'ndeki görüşmede Türkiye ile Katar arasındaki ilişkilerin yanı sıra uluslararası gündemdeki gelişmeler de değerlendirildi.
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