İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım 2026'da meydana geldiği bildirilen patlamanın ardından kayıp olarak aranan Barış Güney'in cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı. Güney'in bulunmasıyla birlikte fabrikadaki kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi. Kazanın, kazan değişimi sırasında tavan vincinin düşmesi ve malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 18:08
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 18:10
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından kayıp olduğu belirtilen Barış Güney'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Güney'in bulunmasıyla birlikte olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 19 olduğu aktarıldı.
Barış Güney'in cansız bedeninin bulunduğu yer ve yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Diğer hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin de mevcut bilgilerde açıklama yer almadı.
Patlama 9 Kasım'da kazan değişimi sırasında meydana geldi
Paylaşılan bilgilere göre olay, 9 Kasım 2026 günü saat 11.46 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşandı.
Fabrikada kazan değişimi çalışmaları yürütüldüğü sırada tavan vincinin düştüğü, düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpmasının ardından patlama meydana geldiği belirtildi.
Kazanın oluşumuna ilişkin aktarılan bu bilgiler, yetkili kurumların teknik inceleme sonuçlarıyla henüz doğrulanmadı.
Fabrika kazasında 19 kişinin öldüğü bildirildi
Barış Güney'in cansız bedeninin bulunduğuna ilişkin son bilginin ardından toplam can kaybının 19'a ulaştığı aktarıldı.
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Aliağa'daki patlamada can kaybı 19'a yükseldi
İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda 9 Kasım 2026'da meydana geldiği bildirilen patlamanın ardından kayıp olarak aranan Barış Güney'in cansız bedeninin bulunduğu aktarıldı. Güney'in bulunmasıyla birlikte fabrikadaki kazada hayatını kaybedenlerin sayısının 19'a yükseldiği belirtildi. Kazanın, kazan değişimi sırasında tavan vincinin düşmesi ve malzemelerin doğal gaz hattına çarpması sonucu meydana geldiği bildirildi.
HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda meydana gelen patlamanın ardından kayıp olduğu belirtilen Barış Güney'in cansız bedenine ulaşıldığı bildirildi. Güney'in bulunmasıyla birlikte olayda yaşamını yitirenlerin sayısının 19 olduğu aktarıldı.
Barış Güney'in cansız bedeninin bulunduğu yer ve yürütülen çalışmalara ilişkin ayrıntılı bilgi paylaşılmadı. Diğer hayatını kaybedenlerin kimliklerine ilişkin de mevcut bilgilerde açıklama yer almadı.
Patlama 9 Kasım'da kazan değişimi sırasında meydana geldi
Paylaşılan bilgilere göre olay, 9 Kasım 2026 günü saat 11.46 sıralarında İzmir'in Aliağa ilçesindeki HABAŞ Demir Çelik Fabrikası'nda yaşandı.
Fabrikada kazan değişimi çalışmaları yürütüldüğü sırada tavan vincinin düştüğü, düşen malzemelerin doğal gaz hattına çarpmasının ardından patlama meydana geldiği belirtildi.
Kazanın oluşumuna ilişkin aktarılan bu bilgiler, yetkili kurumların teknik inceleme sonuçlarıyla henüz doğrulanmadı.
Fabrika kazasında 19 kişinin öldüğü bildirildi
Barış Güney'in cansız bedeninin bulunduğuna ilişkin son bilginin ardından toplam can kaybının 19'a ulaştığı aktarıldı.
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