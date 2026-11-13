Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü yükseliş
Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü yükseliş
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü olan 13 Kasım 2026 Cuma gününü yüzde 0,27 yükselişle 11.842,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 31,63 puan artan endekste toplam işlem hacmi 114,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi gerilerken holding endeksi yükseldi. Piyasalarda gelecek hafta açıklanacak ekonomik veriler takip edilecek.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 21:26
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 21:28
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanış seviyesine göre 31,63 puan değer kazanırken günlük artış oranı yüzde 0,27 olarak kaydedildi.
Pay piyasasında toplam işlem hacmi 114,2 milyar liraya ulaştı. Sektör endekslerinde ise farklı yönlerde hareketler görüldü.
BIST 100 endeksinin yükselişle tamamladığı işlem gününde bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,32 artış gösterdi.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile orman, kağıt ve basım oldu. Metal eşya ve makina endeksi ise yüzde 1,60 düşüşle en fazla değer kaybeden sektör olarak kaydedildi.
ABD enflasyonu ve cari işlemler verisi izlendi
Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken ABD'de ekim ayına ilişkin üretici enflasyonu verileri gündemde yer aldı. Aktarılan verilere göre yıllık üretici enflasyonu yüzde 6,5 seviyesine ulaşarak son dört yılın en yüksek düzeyini gördü.
Yurt içinde ise eylül ayına ilişkin cari işlemler hesabının 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdiği belirtildi. BIST 100 endeksinde gün boyunca farklı sektörlere yayılan alımların etkisiyle pozitif kapanış gerçekleşti.
Gelecek hafta ekonomik veri gündemi yoğunlaşacak
Piyasalarda gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.
Yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'dan gelecek enflasyon verileri gündemde yer alacak.
BIST 100 için destek ve direnç seviyeleri
Analistlerin teknik değerlendirmelerinde BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puan direnç seviyeleri olarak gösterildi. Endeksin aşağı yönlü hareketlerinde ise 11.700 ve 11.600 puan seviyeleri destek olarak belirtildi.
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Borsa İstanbul'da haftanın son işlem günü yükseliş
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem günü olan 13 Kasım 2026 Cuma gününü yüzde 0,27 yükselişle 11.842,82 puandan tamamladı. Önceki kapanışa göre 31,63 puan artan endekste toplam işlem hacmi 114,2 milyar lira olarak gerçekleşti. Bankacılık endeksi gerilerken holding endeksi yükseldi. Piyasalarda gelecek hafta açıklanacak ekonomik veriler takip edilecek.
Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, haftanın son işlem gününde alıcılı bir seyir izleyerek günü yükselişle tamamladı. Endeks, önceki kapanış seviyesine göre 31,63 puan değer kazanırken günlük artış oranı yüzde 0,27 olarak kaydedildi.
Pay piyasasında toplam işlem hacmi 114,2 milyar liraya ulaştı. Sektör endekslerinde ise farklı yönlerde hareketler görüldü.
BIST 100 kapanış verileri
Kapanış
11.842,82
Puan
Günlük değişim
+%0,27
+31,63 puan
İşlem hacmi
114,2 milyar
TL
Bankacılık endeksi
-%0,69
Günlük değişim
Bankacılık endeksi geriledi, holding endeksi yükseldi
BIST 100 endeksinin yükselişle tamamladığı işlem gününde bankacılık endeksi yüzde 0,69 değer kaybetti. Holding endeksi ise yüzde 0,32 artış gösterdi.
Sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 2,52 ile orman, kağıt ve basım oldu. Metal eşya ve makina endeksi ise yüzde 1,60 düşüşle en fazla değer kaybeden sektör olarak kaydedildi.
ABD enflasyonu ve cari işlemler verisi izlendi
Küresel piyasalarda karışık bir seyir izlenirken ABD'de ekim ayına ilişkin üretici enflasyonu verileri gündemde yer aldı. Aktarılan verilere göre yıllık üretici enflasyonu yüzde 6,5 seviyesine ulaşarak son dört yılın en yüksek düzeyini gördü.
Yurt içinde ise eylül ayına ilişkin cari işlemler hesabının 2 milyar 720 milyon dolar fazla verdiği belirtildi. BIST 100 endeksinde gün boyunca farklı sektörlere yayılan alımların etkisiyle pozitif kapanış gerçekleşti.
Gelecek hafta ekonomik veri gündemi yoğunlaşacak
Piyasalarda gelecek hafta yurt içinde tüketici güven endeksi, reel kesim güven endeksi ve kapasite kullanım oranı verileri takip edilecek.
Yurt dışında ise ABD Merkez Bankasının (FED) Federal Açık Piyasa Komitesi (FOMC) toplantı tutanakları ile Avro Bölgesi, İngiltere ve Japonya'dan gelecek enflasyon verileri gündemde yer alacak.
BIST 100 için destek ve direnç seviyeleri
Analistlerin teknik değerlendirmelerinde BIST 100 endeksinde 12.000 ve 12.100 puan direnç seviyeleri olarak gösterildi. Endeksin aşağı yönlü hareketlerinde ise 11.700 ve 11.600 puan seviyeleri destek olarak belirtildi.
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