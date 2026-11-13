Bakanlık duyurdu: Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı
Bakanlık duyurdu: Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre boğazdaki gemi geçişleri olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Gemi trafiğinin yeniden başlayacağı saate ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 18:48
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 18:49
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yaptı. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle boğazdaki gemi trafiğinin her iki yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
"Çanakkale Boğazı gemi trafiği, kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çift yönde ve geçici olarak askıya alındı."
Kuvvetli lodos gemi geçişlerini etkiledi
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli lodos, deniz ulaşımında geçici kısıtlamaya neden oldu. Bakanlık tarafından duyurulan karar kapsamında gemilerin boğazdan geçişleri her iki yönde durduruldu.
Açıklamada, hava koşullarının ne zaman normale döneceğine veya geçişlerin hangi saatte yeniden başlayacağına ilişkin ayrıntı yer almadı.
Gemi trafiğinin açılacağı saat açıklanmadı
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alınmasının ardından geçişlerin yeniden başlayacağı zamana ilişkin resmî duyuru bekleniyor.
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Bakanlık duyurdu: Çanakkale Boğazı trafiğe kapatıldı
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'nda gemi trafiğinin kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle çift yönlü olarak geçici süreyle askıya alındığını duyurdu. Bakanlığın açıklamasına göre boğazdaki gemi geçişleri olumsuz hava koşulları nedeniyle durduruldu. Gemi trafiğinin yeniden başlayacağı saate ilişkin ise henüz bilgi paylaşılmadı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, Çanakkale Boğazı'ndaki gemi geçişlerine ilişkin açıklama yaptı. Kuvvetli lodos fırtınası nedeniyle boğazdaki gemi trafiğinin her iki yönde geçici olarak askıya alındığı bildirildi.
Bakanlığın açıklamasında şu ifadeler kullanıldı:
Kuvvetli lodos gemi geçişlerini etkiledi
Çanakkale Boğazı'nda etkili olan kuvvetli lodos, deniz ulaşımında geçici kısıtlamaya neden oldu. Bakanlık tarafından duyurulan karar kapsamında gemilerin boğazdan geçişleri her iki yönde durduruldu.
Açıklamada, hava koşullarının ne zaman normale döneceğine veya geçişlerin hangi saatte yeniden başlayacağına ilişkin ayrıntı yer almadı.
Gemi trafiğinin açılacağı saat açıklanmadı
Çanakkale Boğazı'ndaki gemi trafiğinin geçici olarak askıya alınmasının ardından geçişlerin yeniden başlayacağı zamana ilişkin resmî duyuru bekleniyor.
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