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Aleksey Batrakov gol sevincinin nedenini açıkladı

Galatasaray'ın Rus yıldızı Aleksey Batrakov, gol sevincine yönelik gelen bir soruya cevap verdi.

Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 13:23
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 13:24
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Aleksey Batrakov gol sevincinin nedenini açıkladı

Galatasaray'ın Rus oyuncusu Aleksey Batrakov, gol sevinciyle ilgili açıklamalar yaptı.

"Türkiye'ye transfer olduktan sonra artık yeni bir gol sevinci bulmanın zamanı gelmiş olabilir. Bunu hiç düşündün mü?" sorusuna cevap veren Batrakov, "Benim öncelikli hedefim futbol sahasında kendimi geliştirmek. Eve gidip nasıl gol sevinci yapacağımı düşünen biri değilim." dedi.

Rus yıldız, "Şu an yaptığım gol sevincini takipçilerimden biri önermişti. Lokomotiv'de oynadığım dönemde bana mesaj atarak, 'Gol attığında böyle kutlamayı dene, bence sana yakışır.' demişti. Orenburg'a karşı iki gol attım ve o günden beri gollerimi bu hareketle kutluyorum." ifadelerini kullandı.

Galatasaray'da 13 maçta süre bulan Batrakov, 6 gol attı ve 4 asist yaptı.

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