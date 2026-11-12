Ankara’nın diplomatik hamlesi Atina’yı zor durumda bıraktı
Ankara’nın diplomatik hamlesi Atina’yı zor durumda bıraktı
Fransa’nın deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında Türkiye’ye diplomatik nota göndermesi Yunanistan’da tartışma yarattı. Eski Bakan Yardımcısı Theodora Çakri, gelişmeyi Ankara için diplomatik kazanım, Atina için ise yenilgi olarak nitelendirdi.
Haber Giriş Tarihi: 12.11.2026 15:32
Haber Güncellenme Tarihi: 12.11.2026 15:33
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Fransa'nın deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında Türkiye'ye diplomatik nota göndermesini Ankara için kazanım, Atina için ise yenilgi olarak değerlendirdi. Çakri, Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığına işaret etti.
Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede Çakri, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı projesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini eleştiren Çakri, Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığına işaret etti.
Çakri, Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde ettiğini, Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.
Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'te çalışmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkati çeken Çakri, Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunun vurgulandığını bildirdi.
Fransa'nın diplomatik notasının Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabileceği değerlendirmesinde bulunan Çakri, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını ifade etti.
Çakri, Yunan hükümetine diplomatik notanın içeriğini kamuoyuna açıklama ve Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarla ilgili bilgi verme çağrısında bulundu.
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Ankara’nın diplomatik hamlesi Atina’yı zor durumda bıraktı
Fransa’nın deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında Türkiye’ye diplomatik nota göndermesi Yunanistan’da tartışma yarattı. Eski Bakan Yardımcısı Theodora Çakri, gelişmeyi Ankara için diplomatik kazanım, Atina için ise yenilgi olarak nitelendirdi.
Yunanistan'ın eski Sanayi Bakan Yardımcısı ve bağımsız milletvekili Theodora Çakri, Fransa'nın deniz altı elektrik bağlantısı projesi kapsamında Türkiye'ye diplomatik nota göndermesini Ankara için kazanım, Atina için ise yenilgi olarak değerlendirdi. Çakri, Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığına işaret etti.
Militaire internet sitesinde kaleme aldığı makalede Çakri, Yunanistan ile Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) arasındaki elektrik bağlantısı projesine ilişkin gelişmeleri değerlendirdi.
Fransa'nın araştırma faaliyetleri öncesinde Türkiye'yi diplomatik notayla bilgilendirmesini eleştiren Çakri, Yunan hükümetinin bu süreçte geri adım attığına işaret etti.
Çakri, Türkiye'nin herhangi bir savaş gemisi göndermeden diplomatik yollarla istediğini elde ettiğini, Fransa'nın diplomatik notasının Türkiye'nin bölgedeki konumunu güçlendirdiğini belirtti.
Yunanistan'ın yayımladığı NAVTEX'te çalışmaların Yunan kıta sahanlığında gerçekleştirileceğine ilişkin açık bir ifadeye yer verilmediğine dikkati çeken Çakri, Türkiye'nin karşı NAVTEX'inde ise bölgenin Türk kıta sahanlığı içinde bulunduğunun vurgulandığını bildirdi.
Fransa'nın diplomatik notasının Türk-Libya deniz yetki alanları anlaşmasının dolaylı biçimde tanınması sonucunu doğurabileceği değerlendirmesinde bulunan Çakri, Başbakan Kiryakos Miçotakis hükümetinin Fransa'dan beklediği desteği alamadığını ifade etti.
Çakri, Yunan hükümetine diplomatik notanın içeriğini kamuoyuna açıklama ve Fransa ile Türkiye arasında gerçekleştirilen temaslarla ilgili bilgi verme çağrısında bulundu.
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