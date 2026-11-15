MEB'den ölçme ve değerlendirmede yeni dönem: İlkokullarda sınav yapılmayacak
MEB'den ölçme ve değerlendirmede yeni dönem: İlkokullarda sınav yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme ve değerlendirme sisteminde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Öğrenciler arasında başarı sıralaması ve karşılaştırma yapılması yasaklanırken, soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde Bakanlık tarafından uygun görülen yapay zekâ araçları kullanılabilecek.
Haber Giriş Tarihi: 15.11.2026 09:37
Haber Güncellenme Tarihi: 15.11.2026 09:38
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin akademik ve gelişimsel değerlendirme süreçlerine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.
Okul öncesi ve ilkokullarda sınav yapılmayacak
Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav düzenlenemeyecek.
Bu eğitim kademelerinde ölçme ve değerlendirme uygulamaları, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini de kapsayacak.
Öğrencilerin gelişim düzeyleri eğitim öğretim süreci boyunca takip edilerek ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmeleri sağlanacak.
Öğrenciler arasında başarı sıralaması yasaklandı
Yeni düzenlemeye göre, ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen sonuçlar öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında başarı sıralaması oluşturmak amacıyla kullanılamayacak.
Aynı şekilde değerlendirme sonuçları üzerinden karşılaştırma ve kıyaslama yapılmasına da izin verilmeyecek.
Öğrencilerin başarı durumları, öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları ve kazanımlar esas alınarak belirlenecek.
Değerlendirmelerde yapay zekâ kullanılabilecek
Yönetmelikle birlikte eğitimde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeye de yer verildi.
Buna göre, soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerini desteklemek, uygulamaların etkinliğini artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen yapay zekâ araçlarından yararlanılabilecek.
Yapay zekâ kullanımı, Bakanlığın uygun bulduğu araçlarla ve belirlenen ölçme ve değerlendirme süreçleriyle sınırlı olacak.
Öğrencilerin gelişimi süreç boyunca takip edilecek
Düzenlemeye göre, öğrencilerin başarıları yalnızca belirli bir zamanda yapılan değerlendirmeler üzerinden değil, eğitim öğretim süreci boyunca elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilecek.
Derslerin özelliklerine göre gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, öğretim programındaki kazanımlar esas alınacak.
Yeni yönetmelikle birlikte okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğrencilerin bireysel gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi, ölçme ve değerlendirme sisteminin temel unsurları arasında yer alacak.
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MEB'den ölçme ve değerlendirmede yeni dönem: İlkokullarda sınav yapılmayacak
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), ölçme ve değerlendirme sisteminde değişikliğe gitti. Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren yeni düzenlemeye göre, okul öncesi eğitim kurumları ve ilkokullarda hiçbir ad altında sınav yapılamayacak. Öğrenciler arasında başarı sıralaması ve karşılaştırma yapılması yasaklanırken, soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerinde Bakanlık tarafından uygun görülen yapay zekâ araçları kullanılabilecek.
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından hazırlanan “Millî Eğitim Bakanlığı Ölçme ve Değerlendirme Yönetmeliği’nde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yeni düzenlemeyle birlikte öğrencilerin akademik ve gelişimsel değerlendirme süreçlerine ilişkin esaslar yeniden belirlendi.
Okul öncesi ve ilkokullarda sınav yapılmayacak
Yönetmelikte yapılan değişiklik kapsamında, okul öncesi eğitim kurumlarında ve ilkokullarda herhangi bir ad altında sınav düzenlenemeyecek.
Bu eğitim kademelerinde ölçme ve değerlendirme uygulamaları, öğrencilerin yalnızca akademik başarılarını değil, bilişsel, fiziksel, sosyal ve duygusal gelişimlerini de kapsayacak.
Öğrencilerin gelişim düzeyleri eğitim öğretim süreci boyunca takip edilerek ihtiyaç duydukları alanlarda desteklenmeleri sağlanacak.
Öğrenciler arasında başarı sıralaması yasaklandı
Yeni düzenlemeye göre, ölçme ve değerlendirme uygulamalarından elde edilen sonuçlar öğrenciler, sınıflar, okullar veya iller arasında başarı sıralaması oluşturmak amacıyla kullanılamayacak.
Aynı şekilde değerlendirme sonuçları üzerinden karşılaştırma ve kıyaslama yapılmasına da izin verilmeyecek.
Öğrencilerin başarı durumları, öğretim programlarında yer alan öğrenme çıktıları ve kazanımlar esas alınarak belirlenecek.
Değerlendirmelerde yapay zekâ kullanılabilecek
Yönetmelikle birlikte eğitimde yapay zekâ teknolojilerinin kullanımına ilişkin düzenlemeye de yer verildi.
Buna göre, soru hazırlama ve değerlendirme süreçlerini desteklemek, uygulamaların etkinliğini artırmak amacıyla Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygun görülen yapay zekâ araçlarından yararlanılabilecek.
Yapay zekâ kullanımı, Bakanlığın uygun bulduğu araçlarla ve belirlenen ölçme ve değerlendirme süreçleriyle sınırlı olacak.
Öğrencilerin gelişimi süreç boyunca takip edilecek
Düzenlemeye göre, öğrencilerin başarıları yalnızca belirli bir zamanda yapılan değerlendirmeler üzerinden değil, eğitim öğretim süreci boyunca elde edilen veriler doğrultusunda tespit edilecek.
Derslerin özelliklerine göre gerçekleştirilen ölçme ve değerlendirme uygulamalarında, öğretim programındaki kazanımlar esas alınacak.
Yeni yönetmelikle birlikte okul öncesi ve ilkokul düzeyinde öğrencilerin bireysel gelişimlerinin izlenmesi ve desteklenmesi, ölçme ve değerlendirme sisteminin temel unsurları arasında yer alacak.
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