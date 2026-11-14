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İsrailli gaspçılardan zeytinliklere saldırı! Filistinlilerin ağaçlarını yaktılar
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus iline bağlı Salem beldesinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi.
Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus iline bağlı Salem beldesinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi.
Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.
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