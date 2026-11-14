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İsrailli gaspçılardan zeytinliklere saldırı! Filistinlilerin ağaçlarını yaktılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus iline bağlı Salem beldesinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 15:29
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 15:29
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
İsrailli gaspçılardan zeytinliklere saldırı! Filistinlilerin ağaçlarını yaktılar

Filistin topraklarını gasbeden İsrailliler, işgal altındaki Batı Şeria'nın Nablus iline bağlı Salem beldesinde Filistinlilere ait zeytin ağaçlarını ateşe verdi.

Çıkan yangına itfaiye ekipleri müdahale etti.

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