Fon yatırımcılarına 161 milyar TL ödeme yapıldı

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 10. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından fon yatırımcılarına yapılan ödemelere ilişkin veriler açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye süreci kapsamında 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, 333 bin 493 yatırımcının ara ödeme kapsamında net yatırım tutarının tamamını aldığı belirtilirken tasfiye sürecindeki ödemelerin devam edeceği duyuruldu.
Haber Giriş Tarihi: 13.11.2026 18:14
Haber Güncellenme Tarihi: 13.11.2026 18:17
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen 10. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantıda fonların tasfiye sürecinde gelinen aşama, yatırımcılara yapılan ödemeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi. Kurumlar arasında yürütülen koordinasyon çalışmaları da toplantının gündeminde yer aldı.
444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ödeme
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, 119 fonda bulunan toplam 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldığı belirtildi.
Açıklanan verilere göre yatırımcılardan 333 bin 493'ü, ara ödeme kapsamında net yatırım tutarının tamamını geri aldı. Diğer yatırımcıların ödeme durumlarına ilişkin ayrıntılı bir dağılım paylaşılmadı.
Açıklanan ödeme verileri
Toplam ödeme
161 milyar TL
Yaklaşık, ayni ve nakdi
Ödeme yapılan yatırımcı
444.893
Tekil yatırımcı
Fon sayısı
119
Tasfiye kapsamındaki fonlar
Net yatırımını geri alan
333.493
Yatırımcı
Haksız kazanç elde edenler ödeme kapsamı dışında
İletişim Başkanlığının açıklamasında, fonların tasfiye sürecinde gerçekleştirilen denetimlere de yer verildi. Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere ilgili kurumların piyasa bozucu faaliyetlere yönelik incelemeler yürüttüğü belirtildi.
Denetimler sonucunda haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı bildirildi. Bu kişiler hakkında yürütülen hukuki süreçlerin devam ettiği kaydedildi.
Fon yatırımcılarına ara ödemeler devam edecek
Tasfiye sürecinde yatırımcıların alacaklarına yönelik ara ödemelerin sürdürüleceği açıklandı. Ödemelerin, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ulaşacak şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.
İlgili kurumların koordinasyonunda devam edecek süreçte yeni ara ödemelerin yapılacağı ifade edildi. Ancak sonraki ödemelerin takvimi ve tutarlarına ilişkin açıklamada kesin bir tarih veya miktar belirtilmedi.
Sizlere daha iyi hizmet sunabilmek adına sitemizde çerez konumlandırmaktayız. Kişisel verileriniz, KVKK ve GDPR
kapsamında toplanıp işlenir. Sitemizi kullanarak, çerezleri kullanmamızı kabul etmiş olacaksınız.
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Fon yatırımcılarına 161 milyar TL ödeme yapıldı
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında gerçekleştirilen 10. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nın ardından fon yatırımcılarına yapılan ödemelere ilişkin veriler açıklandı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı, tasfiye süreci kapsamında 119 fonda bulunan 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL tutarında ayni ve nakdi ödeme gerçekleştirildiğini bildirdi. Açıklamada, 333 bin 493 yatırımcının ara ödeme kapsamında net yatırım tutarının tamamını aldığı belirtilirken tasfiye sürecindeki ödemelerin devam edeceği duyuruldu.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında düzenlenen 10. Fon Koordinasyon Kurulu Toplantısı'na Adalet Bakanlığı, Hazine ve Maliye Bakanlığı ile ilgili kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Toplantıda fonların tasfiye sürecinde gelinen aşama, yatırımcılara yapılan ödemeler ve önümüzdeki dönemde atılacak adımlar değerlendirildi. Kurumlar arasında yürütülen koordinasyon çalışmaları da toplantının gündeminde yer aldı.
444 bin 893 yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ödeme
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı tarafından toplantının ardından yapılan açıklamada, 119 fonda bulunan toplam 444 bin 893 tekil yatırımcıya yaklaşık 161 milyar TL ayni ve nakdi ödeme yapıldığı belirtildi.
Açıklanan verilere göre yatırımcılardan 333 bin 493'ü, ara ödeme kapsamında net yatırım tutarının tamamını geri aldı. Diğer yatırımcıların ödeme durumlarına ilişkin ayrıntılı bir dağılım paylaşılmadı.
Açıklanan ödeme verileri
Toplam ödeme
161 milyar TL
Yaklaşık, ayni ve nakdi
Ödeme yapılan yatırımcı
444.893
Tekil yatırımcı
Fon sayısı
119
Tasfiye kapsamındaki fonlar
Net yatırımını geri alan
333.493
Yatırımcı
Haksız kazanç elde edenler ödeme kapsamı dışında
İletişim Başkanlığının açıklamasında, fonların tasfiye sürecinde gerçekleştirilen denetimlere de yer verildi. Adalet Bakanlığı, Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) ve Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) başta olmak üzere ilgili kurumların piyasa bozucu faaliyetlere yönelik incelemeler yürüttüğü belirtildi.
Denetimler sonucunda haksız ve fahiş kazanç elde ettiği tespit edilen kişilerin ara ödeme kapsamı dışında bırakıldığı bildirildi. Bu kişiler hakkında yürütülen hukuki süreçlerin devam ettiği kaydedildi.
Fon yatırımcılarına ara ödemeler devam edecek
Tasfiye sürecinde yatırımcıların alacaklarına yönelik ara ödemelerin sürdürüleceği açıklandı. Ödemelerin, mümkün olan en fazla sayıda yatırımcıya ulaşacak şekilde yürütülmesinin hedeflendiği belirtildi.
İlgili kurumların koordinasyonunda devam edecek süreçte yeni ara ödemelerin yapılacağı ifade edildi. Ancak sonraki ödemelerin takvimi ve tutarlarına ilişkin açıklamada kesin bir tarih veya miktar belirtilmedi.
Çok Okunanlar