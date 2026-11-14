Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört şehidimizin ailesine taziye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört şehidimizin ailesine taziye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 14:23
Kaynak:
Haber Merkezi
hurhaber.com
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört şehidimizin ailesine taziye!
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.
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