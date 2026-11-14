SON DAKİKA
Hava Durumu
Uygulamalarımız appstore googleplay
Hızlı Menü
Anasayfa

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört şehidimizin ailesine taziye!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Erdem Çimen, Kara Pilot Binbaşı Orhun Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Hüseyin Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Serkan Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

Haber Giriş Tarihi: 14.11.2026 14:23
Haber Güncellenme Tarihi: 14.11.2026 14:23
Kaynak: Haber Merkezi
hurhaber.com
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan dört şehidimizin ailesine taziye!

Alınan bilgiye göre Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 12 Kasım'da Malatya'da S-70 tipi helikopterin kaza kırıma uğraması sonucu şehit olan Kara Pilot Binbaşı Çimen, Kara Pilot Binbaşı Pınar, Astsubay Kıdemli Üstçavuş Zehir ve Astsubay Kıdemli Çavuş Önder'in ailelerine başsağlığı mesajı göndererek taziye dileklerini iletti.

logo
En son gelişmelerden anında haberdar olmak için 'İZİN VER' butonuna tıklayınız.
Sonra İzin Ver